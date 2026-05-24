Днес Пловдив ще отбележи тържествено Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщиха за Plovdiv24.bg от Общината.

По традиция общоградското честване ще започне на площад "11 май“ пред Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий“. Там се издига паметникът на славянските първоучители, създаден през 1996 г. по проект на известния скулптор Петко Москов.

Преди началото на официалния церемониал, заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини ще бъдат удостоени с "Почетна значка на град Пловдив“, а младите им колеги ще получат почетни грамоти.

Празничната програма ще продължи с литургия, тържествено слово, молебен и полагане на венци и цветя, след което ще тръгне голямото общоградско шествие към площад "Централен“, съпроводено от богата музикална програма и много настроение.

Веднага след края на дефилето, в Заседателната зала на Община Пловдив (пл. "Стефан Стамболов“ № 1), ще се състои още едно вълнуващо събитие – официалната церемония по връчване на отличието "Почетна значка на град Пловдив“ на 23-ма млади пловдивски творци. Присъждането на тази награда, съгласно Наредбата за символиката и отличията, се провежда за трета поредна година, като интересът и признанието към младите таланти непрекъснато растат: през 2024 г. отличените бяха 14, през 2025 г. – 19, а тази година техният брой достига 23-ма.

Празнична програма по часове

08:30 – 09:30 ч. | Зала "Съединение“ на Регионалния исторически музей Връчване на отличията "Почетна значка на град Пловдив“ на заслужили директори и учители и на грамоти на младите педагогически специалисти.

09:30 – 09:45 ч. Придвижване на официалните лица, гости и наградените преподаватели от зала "Съединение“ към храм "Св. св. Кирил и Методий“.

09:00 – 09:55 ч. | Храм "Св. св. Кирил и Методий“ Празнична света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай. На нея ще присъстват Кметът на Община Пловдив, Председателят на Общинския съвет, Областният управител, Началникът на РУО – Пловдив, както и множество гости.

10:00 ч. | Площад "11 май“ Вратите на храма се отварят и към площада пред Хуманитарната гимназия се отправят духовенството, официалните лица и гостите. Там ще ги очакват представители на образователни и културни институции, както и представителни групи на училищата от район "Централен“ със знамена, венци и цветя.

10:00 ч. Официално откриване на тържеството с химна на Република България.

10:10 ч. Празнично слово на Кмета на Община Пловдив – Костадин Димитров.

10:20 ч. Празничен молебен, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай.

10:40 ч. Церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на славянските равноапостоли.

10:45 ч. Начало на общоградското шествие в посока площад "Централен“.

Общоградско шествие

Празничното шествие стартира от площад "11 май“. Начело на колоната ще застанат Мажоретният състав при СУ "Св. св. Кирил и Методий“, Духовият оркестър "Пловдив“ и знаменната група на Хуманитарната гимназия.

Участници в шествието:

Официални лица и гости;

Удостоените с "Почетна значка на град Пловдив“ директори и учители, както и наградените с грамота млади преподаватели;

Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай заедно с пловдивското духовенство;

Представители на образователните и културните институции в града;

Представителна група на ХГ "Св. св. Кирил и Методий“;

Представителни групи на училищата от град Пловдив;

Първият детски гвардейски отряд в България (при ДГ "Мая“).

Празнична културна програма по локации

Пловдив ще бъде изпълнен с музика и празнично настроение благодарение на паралелните концерти в градската среда:

Пред сградата на БНБ (ул. "Райко Даскалов“ № 53): Концерт на Духовия оркестър към НУМТИ "Добрин Петков“ с диригент Пенчо Пенчев.

На площад "Римски стадион“: Концерт на Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили (ВВС) с диригент майор Михаил Младенов и помощник-диригент капитан Димитър Христов.

На площад "Стефан Стамболов“: Концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции на Българската армия с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов.

Тържествен хоров поздрав на стълбите на "Каменица“

Един от акцентите в програмата ще бъде грандиозният концерт на Сборния хор с диригент проф. Златина Делирадева. В него ще се включат:

Формации към ЦПЛР – ОДК – Пловдив:

Хор "Детска китка“ (концертен и стажантски състав) – диригенти Яна Делирадева и Джулия Узунова;

Хор на пловдивските момчета "Стефка Благоева“ – диригент Милка Толедова;

Хор на малките момчета "Стефка Благоева“ – диригент Борислава Благоева;

Младежки хор "Стефка Благоева“ – диригент Борислава Благоева;

Вокална формация "Бамбини“ – ръководител Снежка Донева;

Фолклорна формация "Куклици“ – ръководител Виолета Щерева;

Хор "Евмолпея“ – диригент Алия Хансе.

Формации към НУМТИ "Добрин Петков“:

Хор "Класическо пеене“ – диригент Николета Енева;

Фолклорен хор – диригент Явор Тасков.

Мъжки хор "Стефка Благоева“ – диригент Милка Толедова.

Пловдивско певческо дружество "Ангел Букорещлиев“ – диригент Илиян Тиганев.

Дамски хор "Тримонциум“ – диригент Мая Йорданова.

Камерен хор "Проф. Иван Спасов“ – диригент Гергана Люцканова-Петрова.

Към АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“: Вокален състав "Pro belcanto“ – ръководител Алия Хансе.

Към Арт център "Алехандро“: Младежки хор "Отепето“ – диригент Джулия Узунова.

Вокална група на сдружение "Арт Войс Център“ – ръководител Румяна Иванова.

Децата от "Академия на Госпожа Опера“ – Пловдив – ръководител Яна Делирадева.

Официална церемония по връчване на отличието "Почетна значка на град Пловдив“ на младите творци

Час: 12:00 ч.

Място: Заседателната зала на Община Пловдив (пл. "Стефан Стамболов“ № 1)

На официално събитие 23-ма млади пловдивски творци ще получат отличието "Почетна значка на град Пловдив“. Решението за награждаването им бе гласувано с пълно единодушие на сесия на Общинския съвет. Високото отличие ще бъде връчено лично от кмета на града Костадин Димитров и от председателя на Общинския съвет Атанас Узунов.

Списък на удостоените с "Почетна значка на град Пловдив“:

Сюзанна Арутюнян-Василевска – театрален мениджър, културен деец и директор на Драматичен театър – Пловдив.

Матей Атанасов (15 г.) – ученик в МГ "Акад. Кирил Попов“, изявен артист, част от вокалната и актьорската група на "Академия на госпожа Опера“ към Държавна опера – Пловдив.

Симеон Попов (25 г.) – изявен концертиращ музикант, перкусионист и основател на частна музикална школа с най-многобройния клас по ударни инструменти в града.

Мейв-Ашлинг Брендан Мак Гонегал (25 г.) – отличителна млада арфистка с богата концертна практика и солистичен опит, съчетаващ класическа прецизност с модерно излъчване.

Дамяна Димитрова – соло-флейтист от младото поколение български музиканти в Държавна опера – Пловдив и преподавател по флейта в НУМТИ "Добрин Петков“.

Елин Стоянова (28 г.) – куклена актриса в Държавен куклен театър – Пловдив.

Марияна Стоева (16 г.) – ученичка със специалност "Цигулка“, концертмайстор на Симфоничния оркестър на НУМТИ "Добрин Петков“ и първа цигулка в училищния ансамбъл Струнен квартет "Добрин Петков“.

Мартин Йорданов (17 г.) – ученик със специалност "Тромпет“ в НУМТИ "Добрин Петков“ и водач на тромпетовата група в Симфоничния оркестър на училището.

Стоян Миндов (17 г.) – ученик със специалност "Поп и джаз пеене“ в НУМТИ "Добрин Петков“, лауреат на множество национални и международни награди.

Йоана Владимирова – ученичка в 12. клас, специалност "Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив; активен участник и носител на отличия от изложби, пленери и конкурси.

Сияна Христозова – ученичка в 12. клас, специалност "Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив; носител на многобройни награди от конкурси, изложби и състезания.

Радост Костадинова – ученичка в 12. клас, специалност "Драматичен театър“ в НГСЕИ – Пловдив; носител на престижни награди от национални форуми.

Никол Колева – ученичка в 12. клас, специалност "Грим и перуки“ в НГСЕИ – Пловдив; с високи творчески постижения в областта на приложните изкуства.

Мирела Митева (9 г.) – ученичка в ОУ "Елин Пелин“ и възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център“; развива се успешно в пеенето, пианото, модерните танци и математиката; носител на първи награди и Гран при.

Леда Христова (11 г.) – ученичка в СУ "Свети Патриарх Евтимий“ и възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център“; с високи творчески постижения в областта на вокалното изкуство.

Анабел Печилкова (9 г.) – ученичка в НУ "П. Р. Славейков“ и състезателка по модерен балет в Спортен клуб "Ера“ – Пловдив; трикратен европейски шампион и вицесветовен шампион за соло Jasmin в Испания; притежава 22 титли като соло изпълнител в категория "Мини“.

Елизабет Амбарцумян (9 г.) – ученичка в НУМТИ "Добрин Петков“ (профил "Пиано“) и възпитаник на "Highlight Singing Academy“; съчетава вокален талант (пее на 7 езика) с умения на пианист и композитор; носителка на 103 купи и отличия.

Георги Иванов – ученик в 12. клас, специалност "Рекламна графика“ в НХГ "Цанко Лавренов“ – Пловдив; носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.

Мария Мицкова – ученичка в 11. клас, специалност "Стенопис“ в НХГ "Цанко Лавренов“ – Пловдив; носител на множество отличия от престижни арт форуми.

Кристина Стойнова – ученичка в 12. клас, специалност "Иконопис“ в НХГ "Цанко Лавренов“ – Пловдив; отличен участник и лауреат на награди от изложби и конкурси.

Габриела Павлова – студентка в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“; изявен народен изпълнител от Тракийската фолклорна област с уникален глас, богата творческа дейност и престижни отличия.

Вельо Кесяков – студент II курс, специалност "Тромпет“ в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“; един от водещите млади изпълнители в страната с множество международни отличия.

Теодор Караколев – докторант в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“, изкуствовед и журналист; успешно съчетава научните изследвания върху архитектурния модернизъм и православното изкуство с тяхното активно популяризиране.