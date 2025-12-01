ИЗПРАТИ НОВИНА
Пасарелките в западната и източната част на Централна гара ще се правят догодина
Автор: Диана Бикова 11:41
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Пасарелките на железопътните линии в западната и източната част на Централната гара в Пловдив ще се правят догодина. В момента се изработват металните конструкции за съоръженията, съобщи за Plovdiv24.bg инж. Николай Иванов от "Трейс груп холд", която извършва модернизация на жп ареал Пловдив.

Самите пасарелки са изградени донякъде. Двете кули на западното съоръжение до ул. "Сергей Румянцев" са издигнати, а от източната страна до Сточна гара е построена само южната кула. 

Приоритет за строителите е завършването на работата от северната страна на гарата. Там предстои асфалтиране на улиците "Кавала", "Тракия" и "Д-р Никола Ковачев", както и на двете локални платна на самия бул. "Васил Априлов" към кръговото кръстовище с бул. "Христо Ботев". Планирано е преди Коледа  да бъде възстановено движението на автомобили в района, каза инж. Иванов.

Едновременно с това се работи в подземния тунел и по вход/изхода от южната страна на пробива. Вече са възстановени паркингът и секторите на автогара "Юг", както и улицата зад магазин "Билла".



