|Пасарелките в западната и източната част на Централна гара ще се правят догодина
Самите пасарелки са изградени донякъде. Двете кули на западното съоръжение до ул. "Сергей Румянцев" са издигнати, а от източната страна до Сточна гара е построена само южната кула.
Приоритет за строителите е завършването на работата от северната страна на гарата. Там предстои асфалтиране на улиците "Кавала", "Тракия" и "Д-р Никола Ковачев", както и на двете локални платна на самия бул. "Васил Априлов" към кръговото кръстовище с бул. "Христо Ботев". Планирано е преди Коледа да бъде възстановено движението на автомобили в района, каза инж. Иванов.
Едновременно с това се работи в подземния тунел и по вход/изхода от южната страна на пробива. Вече са възстановени паркингът и секторите на автогара "Юг", както и улицата зад магазин "Билла".
