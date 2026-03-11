ЗАРЕЖДАНЕ...
Пак организират среща за мантинелите на Околовръстното
На 4 март бе организирана подобна среща в сградата на ОД на МВР-Пловдив.
В тази връзка в петък, 13-ти, от 13:30 часа в сградата на Областната управа ще се проведе още една официална среща между представители на институциите и гражданската организация.
Очаква се в нея да участват директорът на Областната дирекция на МВР - старши комисар Васил Костадинов, областният управител като представител на държавната власт, представители на гражданските сдружения, както и кметът на село Марково Десислава Терзиева, която по думите на организаторите е подкрепила инициативата още от самото ѝ начало.
По време на срещата ще бъде представен доклад на Държавната агенция за пътна безопасност относно поставените мантинели и рисковете, които те създават. Очаква се също специалисти в областта на пътната безопасност да представят експертните си становища.
Гражданските организации ще настояват за организиране на среща с ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура“, на която да бъдат дадени конкретни отговори по няколко ключови въпроса - кога ще бъдат премахнати или преместени опасните мантинели, кога ще започне проектирането на околовръстното шосе и какви са реалните срокове за започване на строителството.
Според участниците в инициативата към момента липсва яснота по проекта за околовръстния път - няма изготвен проект и не са обявени конкретни срокове за реализация.
В изявленията си гражданските представители отправят и критики към местната власт, като твърдят, че до този момент гражданите не получават ясна информация за напредъка по инфраструктурните решения. Според тях допълнителен проблем е и твърдението, че настоящото шосе все още няма издаден акт 16, което поставя въпроси относно неговия статут и безопасност.
Организаторите на инициативата заявяват, че ще продължат да настояват за бързи действия от страна на институциите, тъй като според тях става въпрос за риск за живота и здравето на всички участници в движението.
