Гражданското сдружение "Спаси Пловдив" продължава кампанията си за премахване или преместване на поставените мантинели на Околовръстното на Пловдив, които според тях създават сериозен риск за пътната безопасност. Активистите настояват да се осигури достатъчно пространство за аварийно спиране и възможност за избягване на челни сблъсъци.

На 4 март бе организирана подобна среща в сградата на ОД на МВР-Пловдив.

В тази връзка в петък, 13-ти, от 13:30 часа в сградата на Областната управа ще се проведе още една официална среща между представители на институциите и гражданската организация.

Очаква се в нея да участват директорът на Областната дирекция на МВР - старши комисар Васил Костадинов, областният управител като представител на държавната власт, представители на гражданските сдружения, както и кметът на село Марково Десислава Терзиева, която по думите на организаторите е подкрепила инициативата още от самото ѝ начало.

По време на срещата ще бъде представен доклад на Държавната агенция за пътна безопасност относно поставените мантинели и рисковете, които те създават. Очаква се също специалисти в областта на пътната безопасност да представят експертните си становища.

Гражданските организации ще настояват за организиране на среща с ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура“, на която да бъдат дадени конкретни отговори по няколко ключови въпроса - кога ще бъдат премахнати или преместени опасните мантинели, кога ще започне проектирането на околовръстното шосе и какви са реалните срокове за започване на строителството.

Според участниците в инициативата към момента липсва яснота по проекта за околовръстния път - няма изготвен проект и не са обявени конкретни срокове за реализация.

В изявленията си гражданските представители отправят и критики към местната власт, като твърдят, че до този момент гражданите не получават ясна информация за напредъка по инфраструктурните решения. Според тях допълнителен проблем е и твърдението, че настоящото шосе все още няма издаден акт 16, което поставя въпроси относно неговия статут и безопасност.

Организаторите на инициативата заявяват, че ще продължат да настояват за бързи действия от страна на институциите, тъй като според тях става въпрос за риск за живота и здравето на всички участници в движението.