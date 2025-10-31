Пагубните за Пловдив законови промени влизат в пленарна зала

© Депутатът от ГЕРБ Цвета Караянчева се зае с "решаването" на транспортните проблеми на селата около Пловдив. Тя лично се е ангажирала в рамките само на 100 дни да се прокарат законодателни промени, които ще позволят на автобуси от други общини, най-общо казано, да правят каквото си искат из Пловдив. Да спират където си искат, да пътуват докъдето си искат и да нямат задължение да стигат до автогарите в града.



Тези законодателни промени обаче са изключително вредни за община Пловдив и жителите на Пловдив и най-вече за данъкоплатците на Пловдив.



Ето какво съобщи Караянчева вчера:



"Днес парламентарната комисия по транспорт прие единодушно на първо четене поправките в Закона за автомобилните превози, които ще гарантират транспортната свързаност на хората от общините, чиито административни центрове са извън територията им, каквито са общините "Родопи" и "Марица" в област Пловдив и общините Добричка и Тунджа в област Ямбол.



Като народен представител от Пловдив област от месеци настоявам за въпросната законодателна промяна, която скоро предстои да се гласува в пленарна зала. Тя ще позволи на жителите на над 150 населени места да ползват редовни и достъпни автобусни линии, като отпада задължението на превозвачите да спират на автогари срещу заплащане.



Благодаря за разбирането и съдействието на ресорния министър Гроздан Караджов и неговия екип, за бързата реакция на председателя на парламентарната комисия по транспорт Кирил Добрев и на всички колеги, които поставиха гражданския интерес на първо място и се обединиха в името на разрешаването на един наболял обществен проблем. Респект!



Другата седмица законът ще бъде в дневния ред на пленарното заседание и ще бъде окончателно приет".