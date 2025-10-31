ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пагубните за Пловдив законови промени влизат в пленарна зала
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:26Коментари (4)4168
©
Депутатът от ГЕРБ Цвета Караянчева се зае с "решаването" на транспортните проблеми на селата около Пловдив. Тя лично се е ангажирала в рамките само на 100 дни да се прокарат законодателни промени, които ще позволят на автобуси от други общини, най-общо казано, да правят каквото си искат из Пловдив. Да спират където си искат, да пътуват докъдето си искат и да нямат задължение да стигат до автогарите в града.

Тези законодателни промени обаче са изключително вредни за община Пловдив и жителите на Пловдив и най-вече за данъкоплатците на Пловдив.

Ето какво съобщи Караянчева вчера:

"Днес парламентарната комисия по транспорт прие единодушно на първо четене поправките в Закона за автомобилните превози, които ще гарантират транспортната свързаност на хората от общините, чиито административни центрове са извън територията им, каквито са общините "Родопи" и "Марица" в област Пловдив и общините Добричка и Тунджа в област Ямбол.

Като народен представител от Пловдив област от месеци настоявам за въпросната законодателна промяна, която скоро предстои да се гласува в пленарна зала. Тя ще позволи на жителите на над 150 населени места да ползват редовни и достъпни автобусни линии, като отпада задължението на превозвачите да спират на автогари срещу заплащане.

Благодаря за разбирането и съдействието на ресорния министър Гроздан Караджов и неговия екип, за бързата реакция на председателя на парламентарната комисия по транспорт Кирил Добрев и на всички колеги, които поставиха гражданския интерес на първо място и се обединиха в името на разрешаването на един наболял обществен проблем. Респект!

Другата седмица законът ще бъде в дневния ред на пленарното заседание и ще бъде окончателно приет".


Още по темата: общо новини по темата: 49
25.10.2025 Транспортен бос зарадва едно от най-близките до Пловдив села, обеща и
GPS-и
24.10.2025 Безплатен транспорт за хората от Труд и Строево до табелата на Пловдив
23.10.2025 Пускат маршрутките до Скутаре, Рогош и Маноле, но две села остават без
22.10.2025 Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19.10.2025 Шест села протестираха заради липсата на редовен транспорт до Пловдив, блокираха "Карловско шосе"
19.10.2025 Нов протест на села около Пловдив
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Пагубни за Пловдив са двете въпросни общини. Тази ако иска да направи нещо читаво ще трябва да вкара в парламента гласуване за премахването им и включването им като райони на Пловдив!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Сеч на дървета в "Западен" обостри мрежата
15:27 / 31.10.2025
Kaufland удари конкуренцията в Пловдив
15:15 / 31.10.2025
Вейпове и желирани бонбони със съдържание на психоактивно веществ...
15:10 / 31.10.2025
Почина най-възрастният практикуващ адвокат в Пловдив
12:47 / 31.10.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив, много автобуси с нови маршр...
12:41 / 31.10.2025
Сестрата на моториста, пострадал много тежко преди дни: Помогнете...
13:19 / 31.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Денят на народните будители
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: