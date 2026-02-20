ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПП–ДБ призовава пловдивчани да се включат в обсъждането на "белия билет" при мръсен въздух
Предложението, внесено от общинските съветници Добромира Костова, Веселина Александрова, Веселка Христамян, Владимир Славенски, Александър Ракшиев, Тодор Токов, Йоно Чепилски, Борислав Матеев и Георги Рогачев, предвижда безплатно пътуване с градския транспорт в дните с прогнозирано или отчетено превишаване на нормите за замърсяване на въздуха – при високи стойности на фини прахови частици, серен диоксид или азотен диоксид.
Мярката ще се активира със заповед на кмета въз основа на официалните измервания и прогнози, като в тези дни всички пътници ще могат да използват автобусния транспорт без закупуване на билет.
От ПП–ДБ подчертават, че общественото обсъждане е ключов етап от процедурата и призовават пловдивчани, експерти и граждански организации да се включат активно.
"Темата за качеството на въздуха засяга всички ни. Важно е повече хора да изразят позиция – подкрепа, предложения или критики. Колкото по-широко участие има, толкова по-силен ще бъде общественият аргумент“, заявяват вносителите.
Проектът цели да въведе позитивен стимул за ограничаване на автомобилния трафик в най-критичните дни – без забрани и санкции, а чрез насърчаване на използването на обществения транспорт.
Становища могат да бъдат подавани до 27 февруари:
- на електронна поща: obs@plovdiv.bg
- в деловодството на Общински съвет – Пловдив, ул. "Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, ст. 206
Пълният текст на проекта е публикуван на:
https://www.plovdiv.bg/proekt-byal-bilet/
"Чистият въздух не е партийна тема. Това е въпрос на обществен интерес и активната позиция на гражданите е решаваща“, подчертават съветниците от ПП–ДБ.
