ПП-ДБ: Законен ли е коледният базар на паркинга на стадион "Христо Ботев"?

© Законен ли е коледният базар, разположен върху паркинга на стадион "Христо Ботев“? Този въпрос поставят в официално питане до кмета на Пловдив общинските съветници Веселина Александрова, Владимир Славенски и Йоно Чепилски от групата на "Продължаваме Промяната – Демократична България“.



Повод за питането са сигнали, получени в приемните на съветниците, както и техни собствени наблюдения при посещение на място. Те установяват, че част от атракционите, сцената и търговските обекти от т.нар. "Коледен базар на Колежа“ са разположени върху общинския паркинг пред стадиона, което поставя въпроси относно законността на ползването на терена.



Съветниците напомнят, че според действащата Наредба на Общинския съвет за местните такси и цени на услуги, за използването на площи като паркинги, пазари и площади следва да се заплащат такси. Те питат дали има издадено разрешение за провеждането на базара на това място и дали общината събира дължимите такси съгласно нормативната уредба.



В случай, че няма издадено разрешение, съветниците настояват за информация дали общинската администрация е извършила проверки и дали са съставени констативни протоколи или актове за установяване на нарушения.



Макар и да определят инициативата като "похвална“, Александрова, Славенски и Чепилски подчертават, че следва да се спазват правилата, както от гражданите, така и от организаторите на публични събития – включително и тези, свързани с местни футболни клубове.



Питането идва на фона на повишено обществено внимание към прозрачността при отдаването на общински терени за частни и търговски събития, включително и след полемиката около коледния фестивал на Главната улица – "Коледа в Пловдив“.



Отговор от страна на кмета се очаква в рамките на законово установения срок.