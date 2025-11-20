© Общинските съветници на Пловдив дадоха съгласие за организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по линиите от общинската транспортна схема на община Пловдив“ и сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и, предава Plovdiv24.bg.



Точката влезе за трети път за обсъждане в зала, като измененията се депозират в извънреден порядък и не са разглеждани в постоянните комисии. Заместник-кметът по транспорт Александър Държиков представи допълненията, които са дискутирани в разговори с общински съветници. Завишен е процентът на "чистите" превозни средства (използващи електроенергия, биогорива и биометан) - вместо 34% става 40%. Към целия автосъстав ще има изискване минимум 40% да бъдат "чисти" ППС, 40% екологична категория евро 6 и 20% - между евро 5 и евро 6. Автобусните линии с номера 1 и 6 ще се изпълняват изцяло с автобуси, снабдени с платформи за обслужване на лица с увреждания и с намалена подвижност. Минимум 50% вместо 35% досега от целия автосъстав ще бъдат с платформи.



Предвижда се с 1-годишно предизвестие общинския превозвач да поеме обслужването на частните линии.



Държиков съобщи, че има над 30 подробни точки с изисквания към бъдещия/ите превозвач/и, сред които къде да се сложат табелите с маршрута, температурата в превозните средства, външен вид на автобусите и т.н.



Веселка Христамян от ПП-ДБ предложи завишаване на изискванията - минимум 48% чисти автобуси, всички автобуси да са минимум евро 5 и да имат работеща климатизация и електронна форма на таксуване. При гласуването предложението не получи подкрепа.



От изказвания на общински съветници от различни групи стана ясно, че по принцип подкрепят предложението на администрацията за стартиране на процедурата за избор на нов/и превозвач/и.



"Колко от вас ползват градски транспорт? Колко от вас знаят кой автобус могат да хванат оттук, за да отидат вкъщи или до работното си място?" - попита председателят на правната комисия Слави Георгиев.



С 37 гласа "за", нито един "против" и 14 "въздържал се" отпушиха процедурата за обявяване на обществената поръчка.



