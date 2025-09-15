© виж галерията С много радост и усмивки ДГ "Мирослава" официално откри учебната година с четири нови площадки в двора на градината. Детските съоръжения бяха поставени с цел да обогатят игровата среда и да предоставят на малчуганите още повече възможности за движение, игра и забавления на открито.



Заместник-кметът "Административно-правно, информационно обслужване, гражданска регистрация и европроекти" Гергана Златкова, главният експерт "Образование, спорт и младежки дейности“ на район "Централен“ Димитринка Илиева, председателят на Училищно настоятелство Величка Такева, председателят на Обществения съвет Живко Стамболиев, Аделаида Петрова от "Уинър Уийл клуб – Пловдив“ и директорът на детската градина Елица Генова прерязаха лентата на новите площадки, а първите смели катерачи веднага изпробваха съоръженията.



Усмивките по лицата на децата бяха най-голямото доказателство за успеха на инициативата. Катерушките са проектирани, така че да стимулират двигателните умения, координацията и въображението на децата, като същевременно гарантират безопасност. Екипът на ДГ "Мирослава" изрази своята благодарност на всички родители и партньори, които се включиха и подкрепиха проекта.



"Убедени сме, че новите придобивки ще донесат много усмивки, щастие и весели игри за нашите деца", заяви директорът Елица Генова.