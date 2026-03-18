Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Проектът за развръзките от пробива под Централна гара на територията на район "Южен" е разделен на три фази. Очаква се съвсем скоро да стартира фаза 1, след  публикуването в сайта за електронни поръчки на процедурата за нея, съобщи заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Документацията за фаза 1 е подадена в АОП и е минала предварително одобрение. Сакъбов припомни, че според последните промени в ЗОП обществени поръчки без осигурено финансиране след 10-ия месец се прекратяват. 

За развръзките е необходимо да се извършат много отчуждителни процедури. Голяма част от тях са приключили, като за фаза 1 всички са завършени. За следващите два етапа обаче има неприключени. 

Имотите основно са по бул."Македония". Един-единствен е в края на ул. "Кукуш", той е в края на улицата, голям е и без него не може да се стартира работата по направата на развръзките.

За 10 от терените, един от които собственост на НКЖИ, се води съдебен спор.