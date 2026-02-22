ЗАРЕЖДАНЕ...
|От Meteo Balkans показаха карта, на която Пловдив е рискова зона
Къде рискът е най-висок?
Най-сериозна е ситуацията в:
Централна Северна България – районите около Велико Търново и Габрово
Части от Предбалкана
Южна Централна България – в поречията южно от Пловдив и в подножието на Родопите
В тези зони са отбелязани участъци с висок (оранжев) и критичен риск (червен) от разливи, което означава, че нивата на реките могат да достигнат или надхвърлят критични прагове.
В Северозападна България, включително около Софийското поле, преобладава жълт код за повишено внимание. Там снеготопенето ще доведе до покачване на нивата, но към момента рискът остава умерен.
В синьо са отбелязани районите с нормално състояние, но при продължаващо затопляне е възможно бързо преминаване към по-високи нива на риск, особено при малките планински реки и дерета, които реагират най-бързо.
Препоръки
Да се следят нивата на реките в реално време.
Да се избягва преминаване през залети участъци.
Да се почистят отводнителни канали и шахти.
Живеещите в близост до реки да бъдат в готовност при бърза промяна на обстановката.
Хидрологичната ситуация остава динамична. При продължаващо затопляне е възможно локално усложняване, особено в планинските водосбори и в районите с натрупана значителна снежна покривка.
