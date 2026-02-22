От Meteo Balkans показаха карта, на която Пловдив е рискова зона

© Meteo Balkans Картата на риска от прииждане, валидна до 24 февруари, 05:00 ч., показва усложняване на хидрологичната обстановка в редица райони на страната. Причината е очакваното интензивно снеготопене през следващите часове, което ще увеличи притока към реките, особено в планинските и предпланинските райони, съобщават синоптиците от MeteoBalkans.



Къде рискът е най-висок?



Най-сериозна е ситуацията в:



Централна Северна България – районите около Велико Търново и Габрово



Части от Предбалкана



Южна Централна България – в поречията южно от Пловдив и в подножието на Родопите



В тези зони са отбелязани участъци с висок (оранжев) и критичен риск (червен) от разливи, което означава, че нивата на реките могат да достигнат или надхвърлят критични прагове.



В Северозападна България, включително около Софийското поле, преобладава жълт код за повишено внимание. Там снеготопенето ще доведе до покачване на нивата, но към момента рискът остава умерен.



В синьо са отбелязани районите с нормално състояние, но при продължаващо затопляне е възможно бързо преминаване към по-високи нива на риск, особено при малките планински реки и дерета, които реагират най-бързо.



Препоръки



Да се следят нивата на реките в реално време.



Да се избягва преминаване през залети участъци.



Да се почистят отводнителни канали и шахти.



Живеещите в близост до реки да бъдат в готовност при бърза промяна на обстановката.



Хидрологичната ситуация остава динамична. При продължаващо затопляне е възможно локално усложняване, особено в планинските водосбори и в районите с натрупана значителна снежна покривка.