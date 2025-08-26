© Ако на 31 януари 2026 година получите заплата в левове, това няма да бъде в противоречие с изискванията на закона, но на 1 февруари трудно ще си купим нещо с левове, сподели преди минути директорът на Дирекция "Инспекция по труда“ Пловдив Атанас Чернаев на форум по темата за въвеждането на еврото в България, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



От 1 до 31 януари 2026 г. левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство (т.нар. период на двойно обращение на лева и еврото). След изтичането на този един месец, т.е. от 1 февруари 2026 г., еврото ще остане единствената валута на страната ни и плащанията ще могат да се осъществяват само в евро.



Той обясни, че заплатите ще се превалутират от 1 януари 2026 съгласно фиксирания курс. Едно евро ще се равнява на 1,95583 лева.



"Заплатите няма да променят стойността си. Заплатите по банков път ще стават също в евро. В брой може да се изплащат до края на януари".



По думите му социалните помощи и пенсиите по банков път също ще се изплащат в евро. Уточни още, че не се предвижда необходимост да се преподписват трудови договори или да се сключват нови, на които да е написано, че заплатата е в евро.



"Всеки договор, който се подписва след 1 януари 2026, на него всички суми трябва да бъдат в евро. Ако има твърди ставки, трябва да се превалутират от лев в евро".



Чернаев разясни, че от началото на годината инспекцията на труда работи основно в сферата на безопасността.



"Проверите ни показаха, че въпреки всичко травматизмът си стои на едни и същи нива. Нарушенията са свързани с провеждането на инструктажите на работниците. Като не е документирано достатъчно качеството, представете си колко добре е извършен и рано или късно това води до негативни последици и ранени."



Той апелира да не се неглижира инструктажът на работещите.



