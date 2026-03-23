Позиция на футболен клуб Асеновец 1922 по повод тежкия инцидент по време на футболна среща вчера в Пловдив, за който Plovdiv24.bg вече ви информира:
Ръководството и треньорският щаб на нашия клуб изразяваме своите най-искрени извинения към ПФК Марица 1921 Пловдив във връзка с непристойното и напълно недопустимо поведение на наш състезател по време на срещата от първенството на U17 между техния и нашия отбор.
Подобни прояви нямат място във футбола и са в пълен разрез с ценностите, които отстояваме като клуб. За нас футболът не е просто игра – той е школа за дисциплина, уважение, отговорност и спортсменство. Именно затова ежедневно се стремим да възпитаваме тези качества в нашите състезатели и да бъдем пример както на терена, така и извън него.
Във връзка със случилото се, ръководството на клуба взе незабавно решение да освободи съответния състезател. Това е ясен знак, че няма да правим компромиси с поведението и принципите, които защитаваме.
Още веднъж поднасяме своите извинения към противниковия отбор, съдиите, зрителите и всички, които обичат футбола. Убедени сме, че уважението и честната игра трябва винаги да бъдат на първо място.
Пожелаваме на детето бързо, леко и пълно възстановяване. Надяваме се съвсем скоро отново да бъде на терена, здраво, усмихнато и да се радва на любимата си игра.
Още веднъж изразяваме съжалението си и заставаме зад отговорността да не допускаме подобни ситуации в бъдеще.
С уважение,
Ръководството и треньорският екип на ФК Асеновец 1922
Освободиха от отбора грубиянина, който изрита в главата дете в Пловдив
Адвокат от Пловдив: Трябват качества, малко по-различни от тези на ученичка, която попълва лексикон
22.03
Образователно изложение в Пловдив ще опита да даде отговор какви специалности ще бъдат най-търсени през 2030 г.
21.03
Кръстоносец 1
преди 2 ч. и 49 мин.
Футбола е игра за най-долната от долната паплач, и всякви държавни субсидии трябва да му бъдат спрени. Никой НЕ ГО ИСКА вече !
Кръстоносец 1
преди 2 ч. и 50 мин.
футбола е изгра за най-долната от долната паплач, и трябва всякакъв вид субсидия да му бъде терминирана.
