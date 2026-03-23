За тежък инцидент по време на футболна среща в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Изключително неприятната ситуация е станала вчера по време на мач между юноши до 17 години.
Ето какво казаха по този повод от футболен клуб Марица 1921 (Пловдив):
"Марица" (2010) победи убедително с 4:1 "Асеновец 1922" в среща от 10 кръг в Областната група U17. Мачът се игра на изкуствения терен до Английската гимназия. Тимът, воден от Веселин Марчев и Горан Гръблев, надигра противника си и спечели с три гола на Пъки Иванов и един на Симеон Рангелов, като нанесе първа загуба на лидера в класирането.
Мачът обаче ще бъде запомнен с откровено грубиянската игра на гостите, неспортсменското им поведение и с жестоката проява на техния състезател Калоян Стоянов, който изрита в главата с нескрита злоба вече фаулирания по брутален начин от него вратар на "жълто-сините" Георги Стоянов.
Това доведе до спиране на мача и разправии. Състезателят на "Марица" бе откаран в спешното отделение на пловдивска болница, а състоянието му е сериозно. Той е с черепно-мозъчна травма и хематом. Поведението на играча на "Асеновец-1922" не е просто недопустимо, а престъпно!
От ръководството на "Асеновец 1922" поднесоха извиненията чрез страницата си във фейсбук и декларираха, че въпросният техен състезател е "отстранен" от отбора.
Ръководството на ПФК Марица 1921 Пловдив ще излезе с официална позиция за случилото се и ще предприеме всички възможни действия в защита на своите състезатели, както и за изчистване на детско-юношеския футбол от ненужната агресия, злобата и неспортсменското поведение, които явно не правят впечатление на хората, администриращи първенствата, а ефективни мерки очевидно не се взимат.
Адвокат от Пловдив: Трябват качества, малко по-различни от тези на ученичка, която попълва лексикон
22.03
Образователно изложение в Пловдив ще опита да даде отговор какви специалности ще бъдат най-търсени през 2030 г.
21.03
Изненадващо посещение на президента в Пловдив: Да не разчитаме са...
21:16 / 22.03.2026
Бързащ хасковлия поздрави "балъците", спазващи правилата
18:53 / 22.03.2026
Църквата посъветва мотористите: Повече разум на седлото
17:36 / 22.03.2026
Адвокат от Пловдив: Трябват качества, малко по-различни от тези н...
16:49 / 22.03.2026
Пловдивчанин: Вдигайте старите трошки, ад е!
16:36 / 22.03.2026
Кметът на Пловдив и негов заместник влязоха в новата ИК на ГЕРБ
14:44 / 22.03.2026
