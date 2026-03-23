Дете е с черепно-мозъчна травма и хематом след грозна проява по време на мач в Пловдив. Plovdiv24.bg следи темата изкъсо. Сега ви предоставяме и видео от грубата проява на играча на Асеновец.

"Марица" (2010) победи убедително с 4:1 "Асеновец 1922" в среща от 10 кръг в Областната група U17. Мачът се игра на изкуствения терен до Английската гимназия. 

Срещата обаче ще бъде запомнена с жестоката проява на техния състезател Калоян Стоянов, който изрита в главата с нескрита злоба вече фаулирания по брутален начин от него вратар на "жълто-сините" Георги Стоянов.

Това доведе до спиране на мача и разправии. Състезателят на "Марица" бе откаран в спешното отделение на пловдивска болница, а състоянието му е сериозно. Той е с черепно-мозъчна травма и хематом.