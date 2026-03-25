Дисциплинарната комисия към ЗС на БФС в Пловдив обяви решенията си след злополучния мач между "Марица“ и "Асеновец 1922“ от Областната група U17:
На основание чл. 22(3) и чл. 23(1) – 3 във връзка с чл. 16 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Спиране на състезателни права“ за срок от 2 И(две) години на Калоян Георгиев Стоянов – ФК“Асеновец 1922″ гр. Асеновград , считано от 22.03.2026 г.
Инцидентът се случи в неделя, 22 март, по време на двубоя от Областната група до 17 години между Марица и Асеновец 1922. Играчът на гостите от Асеновец направи изключително грубо влизане срещу вратаря на Марица, а след това го удари и в главата. Вратарят на Марица е с черепно-мозъчна травма.
Стоянов е изгонен и от Асеновец 1922 и няма право да играе футбол до 22 март 2028 г.
