Освен бит, свалячът от източната част на Пловдив е бил и унижен
Автор: Ивет Калчишкова 13:30
© Plovdiv24.bg
Задържаните за побоя
Пловдивският районен съд пусна под парична гаранция от по 5 000 лева тримата младежи, обвинени за нанесена средна телесна повреда над 23-годишния Стефан Йосифов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Случаят е от първите часове на 10 ноември. Рахман и пострадалият се познавали. Пострадалият се задявал с жените на групата.

По думите на представителя на държавното обвинение тримата са нанесли побой с пряк умисъл, при който на пострадалия Стефан Йосифов са причинени множество леки телесни увреждания и 3 средни телесни повреди.

Обвинението приема, че нападението е било предварително планирано. Пострадалият Йосифов е бил извикан на среща от Рахман Емилов. Заведен е до река Марица, а след това в съучастие с Реджеб и Генов му е бил нанесен продължителен побой. По време на инцидента момчето е било съблечено, снимано с телефони, докато го бият, а по-късно е откарано у дома.

Според обвинението Рахман се е опитал да прикрие следите от побоя - преоблякъл се и се изкъпал. Когато завел подсъдимия у дома, разговарял с бащата на пострадалия. Била му споделена версия, че Йосифоф е бил пребит от други хора в центъра на Пловдив.

Бащата разбрал истината за случилото се и между него и Рахман започнал скандал. Емилов му нанесъл удари в областта на главата и има няколко телесни повреди, а Рахман получил прободната рана с нож.

Прокуратурата подчерта, че престъплението е тежко и умишлено, предвижда наказание до 6 години лишаване от свобода и че има реална опасност обвиняемите да извършат ново престъпление.

Адвокатът на Рахман Емилов – Красимир Баков, настоя, че не са налице всички предпоставки за най-тежката мярка. Той изтъкна, че клиентът му е неосъждан, има постоянен адрес и семейство, както и че самият Емилов е пострадал по време на инцидента и е бил подложен на оперативна интервенция. Защитата подчерта, че здравословното му състояние не позволява престой в ареста и че няма опасност да се укрие или да въздейства на свидетели, тъй като всички вече са разпитани.

Той пожела парична гаранция за своя клиент или подписка. Адвокатът на Ларс Генов оспори точността на обвинението, заявявайки, че клиентът му е пристигнал след побоя и не е участвал активно в него.

Защитник на Емин Реджеб, адвокат Манахилов, също настоя, че няма реална опасност подзащитният му да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като има постоянен адрес, е с чисто минало и е съдействал на разследването. Адвокатите на тримата пожелаха по-лека мярка за клиентите си.

След като изслуша страните, съдът прие, че има достатъчно доказателства за участието на тримата в нанесените телесни повреди, но не е налице висока степен на обществена опасност, нито реална опасност да се укрият или да извършат ново престъпление.

В мотивите си съдът подчерта, че случилото се може да се приеме за инцидентно събитие, а обвиняемите имат добри характеристични данни и чисто съдебно минало.

Затова съдът не уважи искането на прокуратурата за задържане под стража и постанови мярка за неотклонение "гаранция в пари“ – по 5 000 лева за всеки от тримата, с 7-дневен срок за внасянето ѝ.

Решението на съдът не е окончателно и подлежи на обжалване.



