Докараха в съда насилниците от "Столипиново", пребили мъж заради любовна драма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:50
©
Побойниците от "Столипиново“, пребили 23-годишен младеж заради любовна драма, бяха доведени под охрана в съда в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Днес Районната прокуратура в Пловдив ще внесе искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тримата мъже.

Случаят се разиграл преди няколко дни в квартала. Рахман Емилов е обвинен за нанесена средна телесна повреда на младежа в съучастие с други двама – 20-годишния Емин Бетарджик и 18-годишния Ларс Павлов, които също са задържани.

Според разследването Рахман и пострадалият се познавали, но имали стара вражда. Пребитият мъж бил известен в квартала с репутация на "Дон Жуан“ и често се закачал с жени, включително с половинките на обвиняемите.

На 9 ноември 2025 г. Рахман уговорил пострадалия да го закара с автомобила си до търговски център в Пловдив. На връщане обаче, вместо да го остави вкъщи, го откарал в района на река Марица, където го чакали Емин и Ларс.

След като 23-годишният младеж слезъл от колата, тримата го наобиколили, съблекли го гол и му нанесли побой. По информация на Plovdiv24.bg, причината за агресията била, че пострадалият свалял жените на двама от тях, а Рахман дори се разделил с жена си заради него. Въпреки предупрежденията на мъжете, той продължил с поведението си.

В резултат на нападението мъжът получил счупвания на челюстта, рамото и черепа и все още се намира в болнично заведение.

След побоя Рахман закарал пострадалия до дома му, където се намирал негов роднина. Там той бил нахранен и изкъпан, но възникнал нов конфликт, при който пострадал самият Рахман.



