|Докараха в съда насилниците от "Столипиново", пребили мъж заради любовна драма
Днес Районната прокуратура в Пловдив ще внесе искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тримата мъже.
Случаят се разиграл преди няколко дни в квартала. Рахман Емилов е обвинен за нанесена средна телесна повреда на младежа в съучастие с други двама – 20-годишния Емин Бетарджик и 18-годишния Ларс Павлов, които също са задържани.
Според разследването Рахман и пострадалият се познавали, но имали стара вражда. Пребитият мъж бил известен в квартала с репутация на "Дон Жуан“ и често се закачал с жени, включително с половинките на обвиняемите.
На 9 ноември 2025 г. Рахман уговорил пострадалия да го закара с автомобила си до търговски център в Пловдив. На връщане обаче, вместо да го остави вкъщи, го откарал в района на река Марица, където го чакали Емин и Ларс.
След като 23-годишният младеж слезъл от колата, тримата го наобиколили, съблекли го гол и му нанесли побой. По информация на Plovdiv24.bg, причината за агресията била, че пострадалият свалял жените на двама от тях, а Рахман дори се разделил с жена си заради него. Въпреки предупрежденията на мъжете, той продължил с поведението си.
В резултат на нападението мъжът получил счупвания на челюстта, рамото и черепа и все още се намира в болнично заведение.
След побоя Рахман закарал пострадалия до дома му, където се намирал негов роднина. Там той бил нахранен и изкъпан, но възникнал нов конфликт, при който пострадал самият Рахман.
Още по темата:
общо новини по темата: 3
