Любовната драма в "Столипиново" влиза в съда в Пловдив

© Рахман от квартал "Столипиново", наръган с нож в гърба след свада, е изписан от болничното заведение и вече се намира в ареста, научи Plovdiv24.bg от свои източници.



Той е обвинен за нанесена средна телесна повреда на 23-годишен младеж в съучастие с други двама - 20-годишния Емин и 18-годишния Ларс, които също са в ареста.



През утрешния ден Районна прокуратура - Пловдив ще внесе искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тримата мъже.



Припомняме, че кървавата драма се е разиграла в "Столипиново" преди дни.



Рахман и пострадалият 23-годишен мъж се познавали, но имали стара вражда. Пребитият имал слава в квартала на Дон Жуан и често обичал да се задява с нежния пол.



На 9 ноември 2025 г. Рахман бил с автомобила си. Той се уговорил с пострадалия да го закара до търговски център в Пловдив, като на връщане, вместо да го остави в дома му, го откарал в района на река Марица.



Там чакали Емин и Ларс. Когато 23-годишният слязъл от автомобила, тримата го наобиколили, съблекли го гол и му нанесли побой.



Според източници на Plovdiv24.bg причината за агресията на групата била, че мъжът свалял жените на двама от тях, а Рахман дори се разделил с жена си заради него. Мъжете дълго време го предупреждавали, но той не си взимал поука.



В резултат на боя мъжът бил със счупени челюст, рамо и череп. Той все още се намира в болнично заведение.



Впоследствие Рахман закарал до дома му 23-годишния мъж, където се намирал негов роднина. Пребитият мъж бил нахранен и изкъпан, но в жилището също възникнал нов конфликт, при който е пострадал Рахман.