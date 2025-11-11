ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Обвиняеми по случая са 22-годишният Рахман Е., 20-годишният Емин Л. и 18-годишният Ларс Г. Рахман и пострадалият 23-годишен мъж се познавали, но имали стара вражда. Пребитият имал слава в квартала на Дон Жуан и често обичал да се задява с нежния пол.
На 9 ноември 2025 г. Рахман бил с автомобила си. Той се уговорил с пострадалия да го закара до търговски център в Пловдив, като на връщане, вместо да го остави в дома му, го откарал в района на река Марица.
Там чакали Емин и Ларс. Когато 23-годишният слязъл от автомобила, тримата го наобиколили, съблекли го гол и му нанесли побой.
Според източници на Plovdiv24.bg причината за агресията на групата била, че мъжът свалял жените на двама от тях, а единият от тях дори се разделил с жена си. Мъжете дълго време го предупреждавали, но той не си взимал поука.
В резултат на боя мъжът бил със счупени челюст, рамо и череп. Впоследствие Рахман закарал до дома му 23-годишния мъж, където се намирал негов роднина. Пребитият мъж бил нахранен и изкъпан, но в жилището също възникнал нов конфликт, при който е пострадал Рахман.
Рахман е с прободен с нож в гърба и в момента се намира в болнично заведение. Тримата обвиняеми мъже са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като след анализ на събраните доказателства ще се направи преценка за внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях, съобщиха от прокуратурата за Plovdiv24.bg.
Фактическата обстановка по случая се изяснява. Те са обвинени, че в съучастие като съизвършители, причинили на 23-годишен мъж средна телесна повреда – престъпление по чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Гроздан Караджов скептичен относно градската железница в Пловдив
14:00 / 11.11.2025
Министър: Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво съоръ...
13:31 / 11.11.2025
Вижте новите контейнери за смет в Пловдив
13:22 / 11.11.2025
Арестуваха шофьора, сътворил мутренските сцени на булевард в Плов...
12:48 / 11.11.2025
Шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, извади пистолет и стреля ...
12:24 / 11.11.2025
Трети ден без парно и топла вода в част от Пловдив
11:38 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS