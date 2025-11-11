ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Автор: Ивет Калчишкова 15:45Коментари (0)3201
© БГНЕС
Снимката е илюстративна
Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняеми и задържа трима мъже за нанесена средна телесна повреда на 23-годишен, научи Plovdiv24.bg. Кървавата драма се е разиграла в "Столипиново" преди дни. 

Обвиняеми по случая са 22-годишният Рахман Е., 20-годишният Емин Л. и 18-годишният Ларс Г. Рахман и пострадалият 23-годишен мъж се познавали, но имали стара вражда. Пребитият имал слава в квартала на Дон Жуан и често обичал да се задява с нежния пол. 

На 9 ноември 2025 г. Рахман бил с автомобила си. Той се уговорил с пострадалия да го закара до търговски център в Пловдив, като на връщане, вместо да го остави в дома му, го откарал в района на река Марица.

Там чакали Емин и Ларс. Когато 23-годишният слязъл от автомобила, тримата го наобиколили, съблекли го гол и му нанесли побой.

Според източници на Plovdiv24.bg причината за агресията на групата била, че мъжът свалял жените на двама от тях, а единият от тях дори се разделил с жена си. Мъжете дълго време го предупреждавали, но той не си взимал поука. 

В резултат на боя мъжът бил със счупени челюст, рамо и череп. Впоследствие Рахман закарал до дома му 23-годишния мъж, където се намирал негов роднина. Пребитият мъж бил нахранен и изкъпан, но в жилището също възникнал нов конфликт, при който е пострадал Рахман.

Рахман е с прободен с нож в гърба и в момента се намира в болнично заведение. Тримата обвиняеми мъже са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като след анализ на събраните доказателства ще се направи преценка за внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях, съобщиха от прокуратурата за Plovdiv24.bg.

Фактическата обстановка по случая се изяснява. Те са обвинени, че в съучастие като съизвършители, причинили на 23-годишен мъж средна телесна повреда – престъпление по чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Гроздан Караджов скептичен относно градската железница в Пловдив
14:00 / 11.11.2025
Министър: Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво съоръ...
13:31 / 11.11.2025
Вижте новите контейнери за смет в Пловдив
13:22 / 11.11.2025
Арестуваха шофьора, сътворил мутренските сцени на булевард в Плов...
12:48 / 11.11.2025
Шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, извади пистолет и стреля ...
12:24 / 11.11.2025
Трети ден без парно и топла вода в част от Пловдив
11:38 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Спортни танци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: