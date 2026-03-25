Благодарение на усилията, които полагаме от вече 30 години, Тракия икономическа зона успя да създаде екосистема - това направи голямата инвестиция на Liebherr във високотехнологично производство възможна. Еврозоната е още една добра възможност за развитие пред икономическите зони. Въвеждането на еврото беше естествен път предвид колко дълго бяхме във валутен борд. Това каза инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на Тракия икономическа зона, пред телевизия Bloomberg TV
Според него въвеждането на еврото в България е естествен етап от развитието на страната, особено предвид дългия период на валутен борд.
"Еврозоната е още една добра възможност за развитие пред икономическите зони“, допълни Панчев.
Основните фактори, които привличат чуждестранни компании у нас, са енергията - наличието и цената ѝ и квалифицираната работна ръка.
"Вече няколко години много от чуждестранните компании, местната власт и Министерство на образованието полагат огромни усилия за създаването на квалифицирана работна ръка“, коментира той.
Мегапроектът на Liebherr ще създаде 600 работни места, а компанията има дългогодишни традиции при обучението на кадри. Според Панчев много фирми, включително български, вече участват активно в процеса на квалификация заедно с университетите.
"Квалификацията на кадри трябва да е приоритет. България има индустрия, в която хората се реализират добре и получават достойно възнаграждение. Колкото повече усилия полагаме в тази посока, толкова повече инвеститори ще се доверят на страната“, посочи той.
Тракия икономическа зона вече реализира четвърти успешен проект и работи за привличане на високотехнологични компании. Това засилва възможностите за иновации и партньорство с университетите, а дигитализацията се случва по-успешно с правилните партньори.
Панчев сподели, че се очаква скоро зелена светлина за проект за нисковъглероден индустриален парк, който ще включва производство и съхранение на възобновяема енергия. "Когато водещи световни фирми участват в такива проекти, резултатите са много по-добри. Стремим се да поемаме риска заедно с инвеститора, за да бъде сигурен, че проектът му ще се реализира по най-добрия начин“, обясни той.
Основните предизвикателства за икономиката през следващата година ще бъдат цената на горивата, енергията и недостигът на работна ръка. Привличането на инвестицията от Liebherr е резултат от 25-годишен процес, който изисква време и системни усилия.
"Когато усилията се полагат системно, можем да убедим инвеститорите от цял свят, че България е отлична дестинация за инвестиции“, заключи Панчев.
Основателят на "Тракия икономическа зона": Чуждите инвеститори избират България заради енергията и обучената работна ръка
