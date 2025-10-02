ЗАРЕЖДАНЕ...
|Още за колекциите на Етнографския музей - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
24 проектни предложения от подадени 46 общо, са намерили своето място във финалния вариант на проекта "Отново заедно“ на община Пловдив. Всички те ще са част от културния календар на Пловдив. По темата ще чуем кмета Костадин Димитров и зам. - кмета "Култура, археология и туризъм" Пламен Панов.
И още: Безспорен факт е, че Регионален етнографски музей – Пловдив е притегателен център за малки и големи. Той издирва, събира, съхранява и документира културни ценности, които популяризира чрез визуалния разказ на експозициите си. В музея всеки може да научи повече за бита и културата на своите предци, да се върне назад във времето или да повдигне самочувствието си чрез видяното. Там се съхраняват над 60 000 артефакти, свързани предимно с традицията на населението в Пловдив и неговия културен и стопански живот през Възраждането.
Но как специалистите от институцията работят с местното население за попълване на колекцията си ще ни разкаже директорът на музея Ангел Янков.
Ще чуем и Илиян Тиганев - диригент на най-старата певческа формация у нас "Ангел Букорещлиев“ за предстоящото им представяне в Брюксел.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
