Опасни дупки застрашават шофьорите на две ключови кръстовища в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:20Коментари (0)498
© Plovdiv24.bg
Жители на Пловдив алармират за сериозна опасност на две ключови кръстовища в града, където дълбоки дупки застрашават човешки животи и увреждат движимо имущество.

Първият сигнал идва от кръстовището на бул. България с бул. Васил Априлов, северната страна на светофарите в западна посока. Според граждани крайната най-лява лента непосредствено преди западната пешеходна и вело пътека на северното платно остава в опасно състояние. Освен това в зоната на цялото кръстовище са се появили и други дълбоки дупки, които сериозно застрашават безопасността на шофьорите.

Гражданите изпращат и снимки до Plovdiv24.bg, доказващи опасността, като настояват за незабавно обезопасяване на пътя и запълване на дупките. 

Вторият сигнал се отнася за кръстовището на бул. Освобождение с бул. Цариградско шосе, в южната страна на светофарите в северна посока, непосредствено след изхода от бензиностанция "Шел“. Там крайната най-дясна лента преди кръстовището също е в критично състояние, като опасните дупки поставят в риск живота на гражданите и могат да нанесат щети на превозните средства.

Жителите призовават общинските власти да предприемат спешни мерки за обезопасяване на двете кръстовища, да публикуват становищата на районните администрации и да предотвратят инциденти с пострадали и материални щети.

Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.


