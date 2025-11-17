ИЗПРАТИ НОВИНА
Очите на цяла България са насочени към Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:07
© Plovdiv24.bg
Пловдивският районен съд в града под тепетата за пореден път ще гледа делото "Дебора“. 

Подсъдим по случая е Георги Георгиев, обвинен в нанасяне на множество порезни рани с макетен нож върху Дебора Михайлова, остригване на косата ѝ и отправяне на заплахи за убийство.

На предишното дело през октомври Дебора беше разпитана за втори път, като разпитът премина в присъствието на психолог и психиатър по искане на защитата на подсъдимия Георги Георгиев.

Тогава адвокатите на Георгиев настояха за отстраняване на един от съдебните заседатели. Причината – през 2015 година заседателката е била жертва на нападение от маскирани лица.


