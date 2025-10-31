ИЗПРАТИ НОВИНА
Обявиха обществена поръчка за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:20
©
Обществена поръчка за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив обяви община Пловдив. Максималната цена за новото училище е 22 136 000 лева без ДДС.

Поръчката е на инженеринг и включва проектиране, строителство и надзор. Новата сграда ще бъде в жк "Отдих и култура", близо до мол "Пловдив" в район "Западен".

Към момента училището ползва две сгради, като липсата на достатъчно стаи не позволява преминаването му на едносменен режим на обучение. Новата сграда ще бъде за гимназиалния курс с капацитет 780 деца.

Сградата ще бъде триетажна и освен учебния корпус ще има специализирани и обслужващи помещения и обособена двор. Максималният срок за построяването на новата гимназия е 820 календарни дни. Оферти ще се подават до 4 декември.


08.06.2025 Подготвят нова поръчка за новата сграда на Лиляната
01.05.2025 ВАС отмени поръчката за инженеринг на новата сграда на Лиляната
29.11.2024 КЗК поряза КАБ за СУ "Св. Патриарх Евтимий"
20.11.2024 КЗК образува открито производство срещу община Пловдив
15.10.2024 Легендарна пловдивска гимназия се мести в нова сграда






Арестуваха шофьора на кадилака, секунди преди удара в дървото е б...
08:32 / 31.10.2025
08:32 / 31.10.2025
Капитаните на Локо и Ботев при кмета на Пловдив
06:10 / 31.10.2025
06:10 / 31.10.2025
Тежък инцидент с джип на булевард "Руски" в Пловдив
08:00 / 31.10.2025
08:00 / 31.10.2025
Бивш кмет на "Западен" не издържа и насмете управата на района
19:47 / 30.10.2025
19:47 / 30.10.2025
Екшън в "Тракия"
19:32 / 30.10.2025
Прокуратурата в Пловдив отговори за маскираните фенове на Ботев, ...
17:29 / 30.10.2025
17:29 / 30.10.2025

Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Футболно първенство за ветерани
