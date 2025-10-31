ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Обявиха обществена поръчка за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий"
Поръчката е на инженеринг и включва проектиране, строителство и надзор. Новата сграда ще бъде в жк "Отдих и култура", близо до мол "Пловдив" в район "Западен".
Към момента училището ползва две сгради, като липсата на достатъчно стаи не позволява преминаването му на едносменен режим на обучение. Новата сграда ще бъде за гимназиалния курс с капацитет 780 деца.
Сградата ще бъде триетажна и освен учебния корпус ще има специализирани и обслужващи помещения и обособена двор. Максималният срок за построяването на новата гимназия е 820 календарни дни. Оферти ще се подават до 4 декември.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Арестуваха шофьора на кадилака, секунди преди удара в дървото е б...
08:32 / 31.10.2025
Капитаните на Локо и Ботев при кмета на Пловдив
06:10 / 31.10.2025
Тежък инцидент с джип на булевард "Руски" в Пловдив
08:00 / 31.10.2025
Бивш кмет на "Западен" не издържа и насмете управата на района
19:47 / 30.10.2025
Екшън в "Тракия"
19:32 / 30.10.2025
Прокуратурата в Пловдив отговори за маскираните фенове на Ботев, ...
17:29 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS