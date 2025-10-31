Обявиха обществена поръчка за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий"

© Обществена поръчка за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив обяви община Пловдив. Максималната цена за новото училище е 22 136 000 лева без ДДС.



Поръчката е на инженеринг и включва проектиране, строителство и надзор. Новата сграда ще бъде в жк "Отдих и култура", близо до мол "Пловдив" в район "Западен".



Към момента училището ползва две сгради, като липсата на достатъчно стаи не позволява преминаването му на едносменен режим на обучение. Новата сграда ще бъде за гимназиалния курс с капацитет 780 деца.



Сградата ще бъде триетажна и освен учебния корпус ще има специализирани и обслужващи помещения и обособена двор. Максималният срок за построяването на новата гимназия е 820 календарни дни. Оферти ще се подават до 4 декември.