|Общински съветници към кмета на Пловдив: 99 млн. лв. и все същата мръсотия
С близо 99 милиона лева за сметопочистване и увеличение на такса битови отпадъци с 44%, управляващите в Общината обещаха категорично подобрение. Резултатът обаче е тревожен – повече сигнали за занемарени райони, същата мръсотия и пълна липса на обяснение къде точно отиват средствата на пловдивчани, категорични са общинските съветници от "Продължаваме Промяната – Демократична България“ – Йоно Чепилски, Тодор Токов, Добромира Костова и Борислав Матеев. По думите им, пловдивчани плащат повече, но получават по-малко – и това изисква не просто обяснение, а незабавни действия.
В официално питане до кмета Костадин Димитров те настояват за отчетност, прозрачност и конкретни данни, след като скандално високите разходи за чистота не са довели до реално подобрение в качеството на услугата.
През 2024 г. са възложени две ключови обществени поръчки – едната за доставка на нови контейнери, другата за сметопочистване – на обща стойност над 99 милиона лева без ДДС. Вместо да се извърши дълго отлагана реформа и да се засили контролът върху изпълнителите, Общината предпочете лесния път – вдигна таксата смет. И обеща: "ще стане по-чисто.“
"Само че не стана“, заявяват Чепилски, Токов, Костова и Матеев. Контейнерите остават недостатъчни, разделното събиране буксува, а отпадъците се трупат с дни. Пловдивчани плащат повече, но не получават повече“, не крият възмущението си съветниците от ПП-ДБ.
Оттук нататък въпросите са ясни и кметът дължи отговор по всеки един от тях, подчертават от групата:
1. Колко нови контейнери са поставени през 2025 г., след приключване на инвентаризацията от 30.10.2024?
2. Увеличена ли е честотата на събиране на отпадъци и/или броят на контейнерите за масово разпространени отпадъци след актуализацията на договорите с "Екопак България“ и "Булекопак“?
3. Какво се предвижда след изтичането на договора с "М-Текс Рециклиране на текстил“ в края на 2025 г.? Ще бъде ли подписан нов договор и ще се увеличи ли броят на контейнерите за текстил?
4. Каква е оценката на изпълнението на договора за почистване (уникален номер 00267-2024-0069)? Какво показват приемно-предавателните протоколи от 11.11.2024?
5. Има ли наложени санкции за неизпълнение на договорни задължения от страна на изпълнителя? Установени ли са нарушения?
6. Предвижда ли Община Пловдив ефективен контрол, включително GPS проследяване на сметосъбиращите машини и публичен достъп до честотата на обслужване по райони?
"Парите ги събраха. А резултатите – още ги чакаме. Пловдивчани бяха принудени да платят повече с аргумента, че ще получат по-добра услуга. Но улиците не са по-чисти, контейнерите не стигат, а отчетността липсва. Това не е просто управленски дефицит – това е подмяна на общественото доверие“, казват още Чепилски, Токов, Костова и Матеев.
Те са категорични, че администрацията отказва да осигури прозрачност, а контролът върху изпълнителите е проформа и настояват за публични данни, GPS мониторинг, проверими резултати по договорите и незабавни мерки за подобрение.
"Ако 99 милиона не стигат, за да бъде градът чист – каква точно е цената, която плащаме? И още по-важното – защо никой не носи отговорност? Пловдив не може да продължава да плаща повече, за да живее в мръсотия“, предупреждават от групата на ПП-ДБ в ОбС.
