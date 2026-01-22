ЗАРЕЖДАНЕ...
Общината: Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след снеговалежа
Пътните артерии са почистени до асфалт като с предимство се третираха тези, по които се движи градският транспорт. С противообледенителни материали са обработени и вътрешнокварталните улици.
В момента продължава почистването на пешеходните зони, в което са мобилизирани над 400 работници от ОП "Чистота“ и близо 80 служители от ОП "Градини и паркове“. Те обработват със смес срещу заледяване автобусни спирки, подлези, паркове, тротоари и междублокови пространства, като приоритет са районите около детски градини, училища и здравни заведения.
Екипи на ОП "Градини и паркове“ са в готовност да се отзоват на сигнали за паднали клони. Община Пловдив следи актуалната обстановка и е готова да реагира при промяна на метеорологичните условия. Гражданите могат да подават сигнали на телефон 032/656 785.
