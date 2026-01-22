ИЗПРАТИ НОВИНА
Общината: Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след снеговалежа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:31Коментари (3)661
Цяла нощ екипи на ОП "Чистота“ почистваха снега от пътната мрежа на територията на Пловдив. Два пъти бяха обработени със смес срещу заледяване основните булеварди, мостове и надлези – първият път в началото на снеговалежа около 21.00 ч., а вторият – след края му в ранните сутрешни часове. Това съобщи директорът на общинското предприятие инж. Десислава Георгиева.

Пътните артерии са почистени до асфалт като с предимство се третираха тези, по които се движи градският транспорт. С противообледенителни материали са обработени и вътрешнокварталните улици.

В момента продължава почистването на пешеходните зони, в което са мобилизирани над 400 работници от ОП "Чистота“ и близо 80 служители от ОП "Градини и паркове“. Те обработват със смес срещу заледяване автобусни спирки, подлези, паркове, тротоари и междублокови пространства, като приоритет са районите около детски градини, училища и здравни заведения.

Екипи на ОП "Градини и паркове“ са в готовност да се отзоват на сигнали за паднали клони. Община Пловдив следи актуалната обстановка и е готова да реагира при промяна на метеорологичните условия. Гражданите могат да подават сигнали на телефон 032/656 785.


Още по темата: общо новини по темата: 325
22.01.2026 Отпаднаха ограниченията за тежкотоварните автомобили през проходите "Рожен" и "Печинско"
22.01.2026 В бяла премяна осъмна Пловдив
22.01.2026 До 20 см е снегът в Смолянско, затворени за товарни автомобили с ремаркета са проходите "Превала", "Рожен" и "Печинско"
22.01.2026 Сняг и жълт код за поледици в част от страната
21.01.2026 Лекар каза, кои хора да внимават най-много при заледени улици
21.01.2026 Прогнозите се сбъднаха, сняг покри Пловдив
вътре в Пловдив всичко е обработено евала на кмета.
0
 
 
Какво обработено, сутринта в 7:30 Пловдив-Карлово минаха в обратна посока 3 снегорина с вдигнати гребла. В същото време коловози да си такова, таковата. Попадах зад охлюв 30 и не можеш да го заобиколиш, защото коловозите искат да се завъртят
+1
 
 
Какъв снеговалеж???? То няма и 1 сантиметър сняг, и пак ги изненада.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Лекари от Пловдив отстраниха 12-сантиметров тумор без хирургична ...
08:51 / 22.01.2026
В бяла премяна осъмна Пловдив
08:11 / 22.01.2026
Шофьорка: Господ и висшите сили явно бяха решили, че съм нужна ощ...
08:50 / 22.01.2026
Пловдив на протест: Не сме статисти в прокурорския сериал!
20:12 / 21.01.2026
Близо 200 бебета повече през 2025 г. и 30% ръст на ражданията в н...
17:25 / 21.01.2026
Капитана сключи споразумение с Районна прокуратура Пловдив, разми...
17:03 / 21.01.2026

