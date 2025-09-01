Община Пловдив обяви конкурс

© Plovdiv24.bg Община Пловдив обявява екологичен конкурс за фотографии и рисунки на тема "За чист въздух – придвижвай се разумно в Пловдив“. Той е посветен на Европейската седмица на мобилността, която ще се проведе в периода от 16 до 22 септември под мотото "Мобилност за всички“.



Конкурсът цели да провокира креативността на децата и учениците в Пловдив и да насърчи размисъл върху алтернативните, устойчиви и природосъобразни начини на придвижване в градска среда – като ходене пеша, използване на велосипеди и градски транспорт.



Участие в конкурса могат да вземат деца от детски градини и ученици от 1 до 12 клас, които се обучават на територията на Община Пловдив. Децата от детските градини могат да участват с рисунки, а учениците – с фотографии. В конкурса са предвидени четири основни категории: за деца от детски градини, ученици от 1–4 клас, 5–7 клас и 8–12 клас.



Фотографиите и рисунките трябва да интерпретират темата на конкурса, като отразяват личното виждане на участниците за чистия въздух и зеленото придвижване в града. Допустими са само оригинални творби, създадени от участниците. Не се допускат изображения, генерирани или преработвани с помощта на изкуствен интелект. При присъствието на разпознаваеми човешки лица във фотографиите се изисква писмено съгласие от заснетите лица.



Материалите трябва да бъдат изпратени в срок до 22 септември на имейл адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg, заедно с попълнен формуляр за участие, който е достъпен на интернет страницата на Община Пловдив.



След приключване на приема на творби ще се проведе журиране от 23 до 30 септември, като отличените участници ще бъдат обявени до 10 октомври.



Всички изпратени творби ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на Община Пловдив, където ще се проведе онлайн гласуване за присъждане на Еко наградата "Пловдив избира“. Победителят в тази категория ще бъде този, чиято творба събере най-много положителни реакции и харесвания от публиката. Освен това, професионално жури ще отличи по трима победители във всяка от четирите категории. Заелите първо място ще получат ваучери на стойност 500 лв., второ място – по 300 лв., а трето място – по 150 лв. Победителят в категорията "Пловдив избира“ също ще бъде награден с ваучер на стойност 500 лв. Всички участници ще получат грамоти за участие, а подбрани творби ще бъдат представени в изложби на обществени места в града.



С този конкурс Община Пловдив се стреми да насърчи отговорното поведение сред най-младите граждани и да създаде култура на екологично съобразно придвижване. Темата на Европейската седмица на мобилността през 2025 година – "Мобилност за всички“ – поставя акцент върху достъпността, устойчивостта и избора на разумни и природосъобразни транспортни решения в ежедневието ни.



За повече информация и въпроси можете да се свържете с Винелина Видолова – началник на отдел "Екология и устойчиво развитие“ към дирекция "Екология и опазване на околната среда“ на тел. 032/276 119, или с Елена Найденова – главен експерт в същата дирекция, на тел. 032/656 878.