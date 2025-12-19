ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Обществен транспорт до 1.00 часа на 1 януари 2026 г.
Автор: Диана Бикова 15:13Коментари (0)366
© Plovdiv24.bg
Общественият транспорт в Пловдив ще се движи до 1.00 часа в новогодишната нощ. Коледните атракции, събития и забавления в центъра на града ще работят до 2-3 часа след полунощ. Това съобщи пред журналисти кметът Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.

Община Пловдив е подготвила пъстра програма за посрещането на новата година. На площад "Стефан Стамболов" до градската коледна елха ще има сцена за изпълнителите в празничната нощ. Програмата започва в 22 ч. с френския изпълнител Benoit “Tioneb" Poujade, после до 12 ч. ще ни забавляват Artful Dodger (Великобритания).

Точно в полунощ ще прозвучи химнът на България и небето над Пловдив ще се озари от грандиозна заря и светлинно шоу. След това танцьорите от ансамбъл "Тракия" ще поведат традиционното хоро и ще изнасат концерт. Партито под звездите ще продължи до 02 ч. с Ерсин Мустафов и шоумена Деян Славчев – Део.

Кметът припомни, че общината се е постарала да има красива празнична украса в центъра на града, а от вчера и Цар Симеоновата градина е украсена със звезди и орнаменти по проект на Национален фонд "Култура". 

"Надявам се повече пловдивчани заедно със семействата си и гости на града да посрещнат нова година на площада. Каним всички: Елате да бъдем заедно в посрещането на новата 2026 година" - каза Димитров.



Още по темата: общо новини по темата: 110
19.12.2025 »
19.12.2025 »
19.12.2025 »
19.12.2025 »
18.12.2025 »
18.12.2025 »
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В два поредни дни градският транспорт в Пловдив ще е безплатен
12:18 / 19.12.2025
Прокуратурата изнесе скандална информация за откраднатите милиони...
12:03 / 19.12.2025
Кметът Димитров с последна информация за Югоизточния обход на Пло...
11:08 / 19.12.2025
Бизнесмен: Видях невероятна организация
10:34 / 19.12.2025
Поголовна сеч на дървета в скандален имот в Пловдив, хората скочи...
10:44 / 19.12.2025
Откриха ремонтираното Голямоконарско шосе
10:26 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
16:38 / 18.12.2025
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
17:46 / 17.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Цънцарова аут от bTV
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Гонят просяците от центъра
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: