|Обмислят качване на Бетонния мост откъм Централна гара
"Идеята е да има още един ръкав – от бул. "Христо Ботев" на идване от Централна гара, за да може да извежда директно потока към район "Южен". В момента, ако човек се движи в тази посока, трябва да направи обратен завой на Сточна гара, което затруднява трафика", обясни той.
В проекта ще се търси и вариант за изграждане на тротоари, тъй като сега от най-високата част на моста надолу към бул. "Христо Ботев" места за преминаване на пешеходци няма, има само стълбища, но те са стари и недостъпни за майки с колички и хора с увреждания.
Обследването на Бетонния мост трябва да намери решение за проблемите по конструкцията на построената преди 50 години пътна връзка. "Всички бягат от темата, на нашата администрация се нагърби с решаването на този въпрос, повече не може да се отлага“, обобщи Георги Стаменов.
Припомняме, че заради опасения за конструктивната здравост на моста беше обявена обществена поръчка за обследване и укрепване на съоръжението. В процедурата участваха две фирми - "Мостконсулт" и "Ей джи ейч". За победител беше обявена пловдивската "Ей джи ейч" ЕООД, която е предложила по-ниска цена. Единият от управителите на "Мостконсулт" ООД е инж. Димо Кисов, който проектира повдигането на моста в участъка над жп линиите.
Поръчката е със срок 45 дни, първият етап е конструктивно обследване, вторият - изготвяне на технически проект. Реалните количествено-стойностни сметки трябваше да са готови до края на 2025 г., като идеята е в новия общински бюджет да се търси финансиране за цялостно довършване на Бетонния мост във всичките му развръзки.
преди 1 ч. и 4 мин.
