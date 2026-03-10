Владислав Попов днес представи официално пред екипа на Областна администрация своите двама нови заместници – Димитър Згуров и Цветомир Цветков, които бяха назначени със заповед на министър‑председателя Андрей Гюров.
Проф. Попов подчерта, че назначаването им е ключова стъпка в подготовката на предстоящите избори и в укрепването на административния капацитет на институцията.
"Представям ви новите заместник областни управители. И двамата притежават както административен опит, така и опит в областта на изборното законодателство и всички етапи при реализирането на изборния процес. Основната ни задача, поставена от министър‑председателя, е да организираме и проведем честни и прозрачни избори и да работим по текущите и неотложни задачи“, заяви проф. Попов.
В своето представяне заместник областният управител Димитър Згуров обясни, че е юрист с 14‑годишен професионален опит и дългогодишна ангажираност в изборния процес. Участвал е повече от десет пъти в състава на районни и общински избирателни комисии за парламентарни, президентски и местни избори, като е заемал позиции на заместник‑председател и член на РИК и ОИК.
Професионалният му път включва над десет години работа като юрист, а от 2023 г. практикува като адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив. Той е магистър по право от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, магистър по финанси от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“, както и магистър по славянска филология – чешки език. Владее английски език.
Заместник областният управител Цветомир Цветков подчерта, че е експерт в областта на стратегическото планиране, анализа на публични политики и управлението на административни процеси. Има опит в неправителствения сектор, където участва в изготвяне на документи и препоръки, свързани с гражданското участие и местното самоуправление, както и в комуникацията с местни власти и административни структури.
През 2023 г. е назначен за заместник‑кмет на район "Северен“ – Община Пловдив, където като единствен заместник ръководи цялостната дейност на районната администрация и отговаря за ресор "Екология“. Той е магистър по глобална политика, международна сигурност и управление на кризи и бакалавър по политология от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Завършил е Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив. Владее английски език.
