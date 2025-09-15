ИЗПРАТИ НОВИНА
Областният управител: Скъпи деца, бъдете смели
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:37Коментари (0)63
©
Поздравление по повод първия учебен ден от областния управител на Пловдив Христина Янчева:

Скъпи ученици,

Уважаеми учители и родители,

Днес училищните дворове отново оживяват – пълни с усмивки, трепет и надежда. Днес е денят, в който зад чиновете сяда нашето бъдеще.

Скъпи деца,

Бъдете смели да задавате въпроси, да търсите отговори и да следвате мечтите си. Във всяка буква, във всяка формула и във всяка нова мисъл се крие ключът към света, който утре ще градите вие.

Уважаеми учители,

Вие сте вдъхновители и водачи по този път. Всеки ден отваряте не само страниците на учебниците, но и вратите към познанието и към доброто. Благодаря Ви, че с търпение и обич приемате нашите деца, за да им дадете ключът към знанието и тяхна лична житейска реализация.

Скъпи родители,

Вие сте първите учители и най-голямата опора на децата си. Бъдете до тях, защото Вашата вяра е най-силният стимул за успехите им.

Нека учебна година бъде изпълнена със здраве, вдъхновение и радост. Нека всеки успех – малък или голям – носи гордост, а всяко предизвикателство да бъде посрещано със спокойствие и усмивка.

Честит първи учебен ден!


