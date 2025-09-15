ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Областният управител: Скъпи деца, бъдете смели
Скъпи ученици,
Уважаеми учители и родители,
Днес училищните дворове отново оживяват – пълни с усмивки, трепет и надежда. Днес е денят, в който зад чиновете сяда нашето бъдеще.
Скъпи деца,
Бъдете смели да задавате въпроси, да търсите отговори и да следвате мечтите си. Във всяка буква, във всяка формула и във всяка нова мисъл се крие ключът към света, който утре ще градите вие.
Уважаеми учители,
Вие сте вдъхновители и водачи по този път. Всеки ден отваряте не само страниците на учебниците, но и вратите към познанието и към доброто. Благодаря Ви, че с търпение и обич приемате нашите деца, за да им дадете ключът към знанието и тяхна лична житейска реализация.
Скъпи родители,
Вие сте първите учители и най-голямата опора на децата си. Бъдете до тях, защото Вашата вяра е най-силният стимул за успехите им.
Нека учебна година бъде изпълнена със здраве, вдъхновение и радост. Нека всеки успех – малък или голям – носи гордост, а всяко предизвикателство да бъде посрещано със спокойствие и усмивка.
Честит първи учебен ден!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 746
|предишна страница [ 1/125 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Кукленско шосе" е готово и отворено за движение
09:03 / 15.09.2025
Колата на пловдивчанин остана без номер и със счупени чистачки
08:24 / 15.09.2025
3316 първокласници тръгват днес на училище в Пловдив
07:00 / 15.09.2025
Променят маршрут на автобус в Пловдив
06:15 / 15.09.2025
Родители се събират пред Хуманитарната днес
05:00 / 15.09.2025
Проблем с кофите за разделно събиране в центъра на Пловдив
17:45 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS