Областният управител: Скъпи деца, бъдете смели

© Поздравление по повод първия учебен ден от областния управител на Пловдив Христина Янчева:



Скъпи ученици,



Уважаеми учители и родители,



Днес училищните дворове отново оживяват – пълни с усмивки, трепет и надежда. Днес е денят, в който зад чиновете сяда нашето бъдеще.



Скъпи деца,



Бъдете смели да задавате въпроси, да търсите отговори и да следвате мечтите си. Във всяка буква, във всяка формула и във всяка нова мисъл се крие ключът към света, който утре ще градите вие.



Уважаеми учители,



Вие сте вдъхновители и водачи по този път. Всеки ден отваряте не само страниците на учебниците, но и вратите към познанието и към доброто. Благодаря Ви, че с търпение и обич приемате нашите деца, за да им дадете ключът към знанието и тяхна лична житейска реализация.



Скъпи родители,



Вие сте първите учители и най-голямата опора на децата си. Бъдете до тях, защото Вашата вяра е най-силният стимул за успехите им.



Нека учебна година бъде изпълнена със здраве, вдъхновение и радост. Нека всеки успех – малък или голям – носи гордост, а всяко предизвикателство да бъде посрещано със спокойствие и усмивка.



Честит първи учебен ден!