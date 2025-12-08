© Plovdiv24.bg виж галерията Качествен ли е ремонтът в района на централната жп гара в Пловдив - пита читател на Plovdiv24.bg. Пловдивчанинът изпраща снимки на настилка, направена преди по-малко от година, която вече е компрометирана. Ето какво пише:



"Здравейте, уважема медия! Сигнализирам Ви със снимки как нагледно са пропаднали тротоарните плочки на много места по тротоарите около подлеза под Централна гара, който още не е открит, но вече се забелязват дефекти, притесняващи гражданите за вероятно лоша основа и недобро уплътняване на смесите, за да се образуват пропадания на плочките толкова скоро и много, както и опасните компрометирани капаци на шахти и оставени отворени дълбоки дупки, "обезопасени" само с палета.



Моля Ви, да потърсите становището на строителния надзор, фирмата изпълнител и подизпълнител, общината, района и ДП "НКЖИ", които да поемат отговорност за остраняването на нередностите и недопускането на повече дефекти."



Техническият ръководител на фирмата изпълнител инж. Николай Иванов каза за Plovdiv24.bg, че ще бъде направена проверка и проблемите ще бъдат отстранени.