Няма данни за конфликти или оказан тормоз над седмокласничката от Математическата гимназия в Пловдив, която е отнела живота си. Това е показала вътрешната проверка, назначена със заповед на началника на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Киркова незабавно е изпратила в училището мобилната група за психологическа подкрепа. Експертите са провели беседи с родителите и интервенция със съучениците и учителите на починалото момиче.

По информация на медията ни трагедията се е разиграла в началото на март. Детето е посегнало на живота извън територията на училището.

От полицията засега не са предоставили информация.