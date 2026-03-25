3 ученици в България сложиха край на живота си в последните 2 месеца. А четвърти беше убит, докато родителите му плащат по 16 бона на година, за да не ходи на училище. Лошото е, че беше предвидимо.
Още 2023 г. след самоубийството на шестокласник от ОУ "Душо Хаджидеков" в гр. Пловдив предупредих, че това няма да е инцидентен случай, а ще бъде първият случай от много. И ето, че точно така и се оказа.
А сега казвам, че това е само началото и с времето ще ставаме свидетели на все повече и повече такива трагични случаи, ако не направим нещо по въпроса. Ако не направим обратен завой в образователната си политика и не създадем общество и обществен строй, който се интересува от благополучието на децата си, а не от благополучието на "наглата даскалска измет" както я наричам и която според наличните данни наброява около 70% от работещите в училищата на национално ниво.
От фейсбук страницата на блогъра Георги Матеев.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди седмица стана ясно, че ученичка в седми клас е сложила край на живота си в Пловдив.
В края на януари пък 18-годишен ученик, който напролет трябваше да е абитуриент, също сложи край на живота си.
Блогър: Самоубийствата на деца ще продължават, ако не направим нищо
