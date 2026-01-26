ИЗПРАТИ НОВИНА
18-годишен ученик е намерен мъртъв, полицията разследва склоняване към самоубийство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:56Коментари (0)784
18-годишен ученик, който напролет трябвало да е абитуриент, е сложил край на живота си. Трагедията и вестта за смъртта на Билгин Алишев потопи в скръб баташкото село Нова Махала. В мюсюлманското село настроенията са поляризирани заради слух, че момчето е посегнало на живота си, тъй като учителка му е упражнявала психически тормоз. Други жители на селцето са категорични, че Билгин е бил по-чувствителен и със слаба психика, а последно време е имал лични проблеми, без да уточняват от какво естество, но със сигурност преподавателката няма никаква вина за случилото се. 

Безжизненото тяло на момчето е открито на 22 януари. Първоначалният оглед на разследващите сочи, че Билгин се е самоубил.

"Сигналът е подаден в полицейския участък в град Пещера. В Нова махала незабавно са изпратени екипи на полицията. Причините за смъртта на ученика тепърва ще се изясняват. Случаят е регистриран като самоубийство, но практиката е такава, че се работи и по версия за склоняване към самоубийство. Казусът е поет и е под надзора на прокуратурата в гр. Пазарджик. Избягваме да даваме подробности при самоубийства, тъй като близките са в шок, а и тук се касае за млад човешки живот", заяви пред "Труд news" Мирослав Стоянов, говорител на областната дирекция на полицията в Пазарджик. 

Билгин Алишев е трябвало да отпразнува завършването на средното си образование през май месец. 

"Болката е неописуема, а загубата – невъзвратима. Билгин беше дете с бъдеще, което угасна заради липса на човечност и разбиране. Няма да позволим случаят да бъде замълчан. Истината трябва да излезе наяве, за да предпазим следващото дете. Почивай в мир, мило момче", написа в социалните мрежи Йълдъз Гаджева, жител на Нова махала. 

"Когато дете избере смъртта, това не е "инцидент“. Това е вик, който никой не е чул навреме. Училището трябва да е място на подкрепа, не на страх. Справедливостта не е отмъщение. Справедливостта е да не допуснем виновните да продължат да работят с деца", коментира друга жителка на селото - Есил Амза.







