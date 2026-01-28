ИЗПРАТИ НОВИНА
Учителката на самоубилия се 18-годишен Билгин: Готова съм да си подам оставката
Автор: ИА Фокус 08:00Коментари (0)687
Трагедия и напрежение в пазарджишкото село Нова махала. Информация за скандалите в местното училище заля социалните мрежи, а ученици и родители излязоха на протест.

Причината - трагичният край на 18-годишен ученик.

Според близките му той е бил обект на системен тормоз от страна на учител. Институциите започнаха проверка по случая.

Трагедията станала миналия четвъртък, след като 18-годишният Билгин Алишев се връща от училище у дома. Нищо не предвещавало какво ще се случи, разказва майка му – Ифет Триградлиева:

"Чувствително, лъчезарно. Много искаше да учи фотография, той беше много дружелюбен, имаше доста приятели с които си споделяше. Единствено съмнение остава – това, което го е подбудило, е тормозът в училище, което пазеше в себе си“.

По думите на братовчедка му – Зелиха Дост, проблемите на Белгин са започнали преди 5 години след напрежение с учител.

"Обиди, закачки във вид на шега, но не бяха точно шега, те си бяха обиди за него. Примерно за веждите – аз не разбирам тези момчета, които си взимат веждите, за мен те са като…“, разказва тя.

"Тя е тормозила и мен. Майка ми отиде в училище в един такъв момент и сега съжалява, че не е подала жалба“, казва приятелка на загиналия Белгин.

Ден след трагедията ученици и учители и родители се събират на протест в училището. 

Започва и проверка на регионалното управление на образованието в Пазарджик, където до момента не е постъпвал сигнал за проблем. Директорът на училището също отрече да е започнат с конфликта между  ученик и учител.

Учителката Елихан Хаджийска отрече да е тормозила Белгин.

"Аз съм готова да си подам оставката само заради това, че толкова лъжи се изсипаха по мой адрес. Първо да ви кажа, че много ми е жал за младия живот, много!“, каза тя в разговор по телефона пред bTV.

Миналият четвъртък възниква конфликт заради това, че учителката писала отсъствие на негова съученичка, разказва Хаджийска.

"От това Белгин се ядосва идва и ми се нахвърля пред учителската стая – с викове, с крясъци, с обиди. Аз от това се разтреперих и го извикахме пред комисията“, казва още тя.

Предстои учителката да бъде разпитана от полицията. За учениците е изпратена психологическа подкрепа от София. МОН започват проверка.

"Дори анонимни анкети ще бъдат направени така че ако има страх, някой да не се притеснява. Ще бъдем безкомпромисни, ако има вина на длъжностни лица от системата“, заяви министър Красимир Вълчев.

В районното управление в Пещера е образувано досъдебни производство за склоняване към самоубийство, което е под надзора на районната прокуратура в Пазарджик.







Статистика: