|Вълчев за самоубийството на Билгин: Най-вероятно не е един виновният човек
"Цялостна проверка ще бъде направена, ще бъде говорено с всички. Ще има анонимни анкети, така че, ако има страх някой, да не се притеснява. Ще бъдем безкомпромисни! Ако има вина на длъжностни лица от системата. В такива случаи най-вероятно не е един виновният човек, за да се стигне до това", заяви Вълчев.
ФОКУС припомня, че 18-годишното момче е сложило край на живота си в баташкото село Нова Махала. Говори се, че причината е сериозен тормоз от учител. Безжизненото тяло на момчето е открито на 22 януари. Първоначалният оглед на разследващите сочи, че 18-годишният Билгин Алишев се е самоубил.
