МОН доказа тормоз: Уволниха директора и учителката, докарали до самоубийство 18-годишен ученик
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:49
©
Проверка на Министерството на образованието и науката след смъртта на 18-годишен ученик. Според близките му той бил обект на системен тормоз от страна на учител и това станало причина да посегне на живота си. Момчето беше ученик в баташкото село Нова махала.

Почти месец след смъртта на момчето докладът по случая показва, че срещу него е упражняван системен тормоз с нападки, лични обиди и заплахи от страна на учител. Проверката е на Образователното министерство, а данните от нея вече са предоставени на Районната прокуратура в Пазарджик. Младежът беше открит на 22 януари, а полицията съобщи, че разследва случая като самоубийство.

В доклада на МОН се посочва още, че е установена съпричастност и на още двама педагогически специалисти от Средно училище "Кирил и Методий". Учебното заведение пък неправомерно създало комисия с цел предотвратяване на тормоза, която не действала спрямо предвидените изисквания.

Официални писмени сигнали до директора не са открити. Събрани са обаче свидетелства за устни оплаквания, които не са били документирани и не са довели до реални действия.

Описан е и случай от 2024 г., когато ученикът споделил за тормоз по време на открит урок в присъствието на представител на РУО-Пазарджик. Въпреки това, отново не са взети мерки. Въпросният представител не е уведомил началника на инспектората, вече не е и служител в структурата, информира Nova.

Към настоящия момент е назначен временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс. Осигурен е преподавател по английски език с цел нормалното протичане на учебния процес. Изискано е от РУО–Пазарджик и от ръководството на училището да предприемат незабавни действия по компетентност, включително откриване на дисциплинарни производства спрямо педагогическите специалисти, за които са установени тежки нарушения.


Още новини от Национални новини:
Обстановката в България се влошава
18:56 / 17.02.2026
По-добре не тръгвайте през прохода "Петрохан"!
17:33 / 17.02.2026
Силен сняг заваля в Родопите
16:14 / 17.02.2026
Ето ги доказателствата, че над групичката на Калушев е имало голя...
15:57 / 17.02.2026
Внимавайте! Разпространяват фалшиви имейли от името на НАП
17:16 / 17.02.2026
Мощен циклон връхлита страната ни след 4 часа
14:31 / 17.02.2026

Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
