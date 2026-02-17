ЗАРЕЖДАНЕ...
|МОН доказа тормоз: Уволниха директора и учителката, докарали до самоубийство 18-годишен ученик
Почти месец след смъртта на момчето докладът по случая показва, че срещу него е упражняван системен тормоз с нападки, лични обиди и заплахи от страна на учител. Проверката е на Образователното министерство, а данните от нея вече са предоставени на Районната прокуратура в Пазарджик. Младежът беше открит на 22 януари, а полицията съобщи, че разследва случая като самоубийство.
В доклада на МОН се посочва още, че е установена съпричастност и на още двама педагогически специалисти от Средно училище "Кирил и Методий". Учебното заведение пък неправомерно създало комисия с цел предотвратяване на тормоза, която не действала спрямо предвидените изисквания.
Официални писмени сигнали до директора не са открити. Събрани са обаче свидетелства за устни оплаквания, които не са били документирани и не са довели до реални действия.
Описан е и случай от 2024 г., когато ученикът споделил за тормоз по време на открит урок в присъствието на представител на РУО-Пазарджик. Въпреки това, отново не са взети мерки. Въпросният представител не е уведомил началника на инспектората, вече не е и служител в структурата, информира Nova.
Към настоящия момент е назначен временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс. Осигурен е преподавател по английски език с цел нормалното протичане на учебния процес. Изискано е от РУО–Пазарджик и от ръководството на училището да предприемат незабавни действия по компетентност, включително откриване на дисциплинарни производства спрямо педагогическите специалисти, за които са установени тежки нарушения.
