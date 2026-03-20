Окръжна прокуратура - Пловдив е образувала досъдебно производство за смъртта на 14-годишната ученичка от Математическата гимназия в града. Това съобщиха от институцията в отговор на питане от Plovdiv24.bg.
Разследването трябва да изясни на всички факти и обстоятелства, довели до трагедията.
Детето е било в седми клас и е учило в Математическата гимназия "Академик Кирил Попов“. Трагедията се е разиграла в началото на март. Момичето е посегнало на живота извън територията на училището.
Няма данни за конфликти или оказан тормоз над седмокласничката от Математическата гимназия в Пловдив, която е отнела живота си. Това е показала вътрешната проверка, назначена със заповед на началника на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова.
Киркова, която е координатор за областите Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково и Пазарджик на мобилната група за психологическа подкрепа, незабавно е изпратила в училището психолозите. Експертите са провели беседи с родителите и интервенция със съучениците и учителите на починалото момиче.
