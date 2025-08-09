ИЗПРАТИ НОВИНА
Няколко строителни фирми в надпревара за ремонт на училище в Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 06:30Коментари (0)984
©
Пет строителни дружества - в консорциуми и самостоятелно се съревновават за ремонта на основно училище "Тодор Каблешков" в район "Западен". "Запрянови - 03" ООД, "Ринг - П" ООД, Консорциум "Инженеринг – ОУ "Тодор Каблешков", ДЗЗД ( с фирми: "Пирс - Д" ООД, "Пирс - Д Холдинг" ЕООД),  ДЗЗД "Образователна инфраструктура" (с фирми: "Парсек груп" ЕООД, "Екодин" ЕООД) и "Анверс-Конструкт" ЕООД. Това става ясно от документацията на обществената поръчка, видя Plovdiv24.bg. 

3,9 млн. лева ще струва цялостният ремонт на школото в кв. “Прослав". 7 август е срокът за получаване на оферти или на заявления за участие. Строителните дейности са на инженеринг, което включва проектиране, строителство и авторски надзор за основния ремонт, реконструкцията, преустройството, пристрояването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

Финансирането на обществената поръчка е частично - 1 235 535,86 лева без ДДС, се осигуряват от средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, 2 000 000 лева без ДДС е съфинансирането от Община Пловдив, от които 1 000 000 лева без ДДС са осигурени съгласно решение на Общински съвет – Пловдив, а останалите 1 000 000 лева без ДДС са неосигурено финансиране. Докато необходимите пари се осигурят, строителството и срокът на проекта ще бъдат на пауза на нивото, до което са стигнали.

Възложител на обществената поръчка е кметът Костадин Димитров.

Plovdiv24.bg припомня, че това е втора обществена поръчка за ремонт на училището, след като при предишната, обявена преди година, избраният изпълнител "Запрянови- 03“ отказа да подпише договора заради твърде ниската цена. Поради тази причина новото задание е с близо 1 милион лева повече от предишното.

Предстои да бъде бявена датата на отваряне на ценовите предложения


