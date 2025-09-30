ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ново съвременно лечение за пациенти с рак на простатата
Простат-специфичният мембранен антиген (PSMA) е протеин, който се открива върху всички клетки на простатата, но с много по-висока концентрация върху туморните клетки. По време на терапията се прилага радиоактивно белязано вещество, което се свързва именно с този протеин. Така раковите клетки поемат радиоактивния изотоп, което води до тяхното разрушаване или увреждане, като същевременно се щадят здравите тъкани.
Лечението се осъществява чрез венозна инфузия с помощта на специална помпа, като дозата и броят на циклите зависят от състоянието на пациента и резултатите от дозиметрията, която проследява разпределението на радиофармацевтика в организма. Обикновено се прилагат между 4 и 6 цикъла на всеки 6 седмици, като терапията е съпроводена с добра хидратация и наблюдение. След всяко приложение пациентът остава под медицински контрол в специално обособено помещение за около 7-8 часа, а до 48 часа се извършва и допълнително образно изследване, за да се проследи как лекарството действа в тялото.
Страничните ефекти от терапията с Лутеций-177 са различни по тежест, но най-често се наблюдават временни промени в кръвните показатели, умора или леки стомашно-чревни оплаквания. По-рядко могат да настъпят по-сериозни реакции като анемия или тромбоцитопения, които също подлежат на стриктен контрол от страна на лекарите.
Методът е подходящ за пациенти с метастатичен кастрационно-резистентен простатен карцином, които вече са преминали през хормонално и химиотерапевтично лечение. За да бъдат включени в терапията, те преминават PET/CT изследване за PSMA, което доказва наличие на подходящи туморни лезии.
С тази нова възможност Комплексен онкологичен център – Пловдив разширява спектъра на съвременните терапии и дава надежда за по-ефективен контрол на заболяването и подобряване качеството на живот на пациентите.
