КОЦ Пловдив изгражда нов корпус
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13
©
Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД стартира изграждането на нов корпус за Отделението по нуклеарна медицина и лечебно-диагностични дейности на База 2. Общата стойност на инвестицията възлиза на около 13,5 млн. лв. с ДДС, от които приблизително 7,9 млн. лв. е стойността на ПЕТ/КТ апарата, а около 5,6 млн. лв. – на сградата. Проектът се осъществява по инициатива на лечебното заведение със собствени средства и външно финансиране от банка.

Новият корпус ще бъде двуетажен с разгъната застроена площ 1080 кв.м. На първия етаж ще бъде разположено Отделението по нуклеарна медицина с ПЕТ/КТ апарат, осигуряващ модерна диагностика, проследяване и оценка на лечението при онкологични заболявания. ПЕТ/КТ изследването съчетава образ и метаболитна активност на туморния процес, позволявайки прецизно стадиране, рестадиране и планиране на лъчелечение, и е включено в стандартите за лечение на пациенти с меланом. Вторият етаж е предвиден за други диагностично-лечебни дейности, свързани с образна диагностика, осигурявайки достъп на пациентите до съвременни технологии на световно ниво.

Срокът за завършване на строителството е до 12 месеца, като реалистично се очаква проектът да бъде завършен в рамките на 7–8 месеца, в зависимост от метеорологичните условия и възможни непредвидени строително-монтажни работи. Отделението ще може да обслужва приблизително 4 300 души годишно – около 17 пациенти на ден, 85 на седмица и 340 на месец.

През последните 4 години под управлението на доц. д-р Тихомир Дерменджиев са направени инвестиции за модернизация на апаратурата на стойност около 8,5 млн. лв., финансирани със собствени средства. До края на 2025 г. се планират допълнителни инвестиции за около 3 млн. лв. в апаратура, включително система за оптично направление на лъчите, DR система за образна диагностика, автоматичен стейнер за имунохистологични препарати и ехограф с възможност за контрастни изследвания.

Лечебното заведение поднови акредитацията си за нови 5 години, считано от 31.10.2025 г., като продължава да бъде база за обучение на лекари специализанти и студенти по медицина. За 2024 г. КОЦ Пловдив е на първо място в страната по брой преминали пациенти – 62 030 души по данни на НЗОК. Центърът продължава да предоставя най-съвременни методи на лечение и да използва високотехнологични лекарствени продукти, а водещите му специалисти активно участват в клинични изпитвания.

Новият корпус на Отделението по нуклеарна медицина ще затвърди водещата позиция на КОЦ Пловдив като модерно, високотехнологично и пациент-ориентирано лечебно заведение, предлагащо диагностика и лечение на световно ниво.


Статистика: