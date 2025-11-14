ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-посещаваната болница в България започна изграждането на нов модерен корпус
Общата стойност на инвестицията възлиза на около 13,5 млн. лв. с ДДС, като приблизително 7,9 млн. лв. от тях са за ПЕТ/КТ апарата, а около 5,6 млн. лв. за самата сграда. Проектът се финансира чрез комбинация от собствени средства и банков кредит.
"Това е значим проект за пловдивското здравеопазване. С новата сграда ще осигурим модерна диагностика и по-добро лечение за нашите пациенти. Центърът ни е едно от двете най-големи онкологични заведения в страната, като предлагаме високо ниво на медицинско обслужване, иновативни методи и едни от най-добрите специалисти в областта“, заяви управителят на КОЦ, доц. д-р Тихомир Дерменджиев.
Зам.-кметът по здравеопазване на Пловдив, Иван Стоянов, добави: "КОЦ Пловдив е еталон за грижата за пациентите не само в града, но и в цялата страна. Впечатляващите резултати се дължат на професионализма на екипа, ръководен от доц. Дерменджиев.“
Новият корпус ще бъде двуетажен с разгъната застроена площ 1080 кв.м. На първия етаж ще се помещава Отделението по нуклеарна медицина с ПЕТ/КТ апарат, който ще осигурява модерна диагностика, проследяване и оценка на лечението при онкологични заболявания. ПЕТ/КТ изследванията ще съчетават образна и метаболитна информация за туморния процес, позволявайки прецизно стадиране, рестадиране и планиране на лъчелечение. Те ще бъдат включени в стандартите за лечение на пациенти с меланом.
Вторият етаж ще бъде предназначен за други диагностично-лечебни дейности, свързани с образна диагностика, осигурявайки на пациентите достъп до съвременни технологии на световно ниво.
Срокът за завършване на строителството е до 12 месеца, като реалистично се очаква проектът да приключи в рамките на 7–8 месеца, в зависимост от метеорологичните условия и възможни непредвидени строително-монтажни дейности.
Отделението ще може да обслужва приблизително 4 300 души годишно – около 17 пациенти на ден, 85 на седмица и 340 на месец.
През последните четири години под управлението на доц. д-р Тихомир Дерменджиев в КОЦ Пловдив са направени инвестиции за модернизация на апаратурата за около 8,5 млн. лв., финансирани със собствени средства.
За 2024 г. КОЦ Пловдив е на първо място в страната по брой преминали пациенти – 62 030 души по данни на НЗОК.
