|КОЦ Пловдив е най-посещаваната болница в страната за 2024 година
В Топ 10 са включени лечебни заведения, обслужващи пълнолетни пациенти, подредени според броя на преминалите здравноосигурени лица.
Класацията отразява не само обема на дейност, но и устойчивостта на лечебните структури – способността им да осигуряват непрекъсваем достъп до здравни услуги при високо натоварване, в условия на демографски и системни предизвикателства. Данните предоставят основа за по-широк разговор за това как натрупаното доверие, капацитетът и управленската устойчивост влияят върху дългосрочната ефективност на здравната система.
Изданието поставя акцент върху факти и решения, а не само върху резултати. Кои болници устояват на системния натиск? Какви управленски модели ги поддържат? Как взаимодействат с пациентите и технологиите? Отговорите на тези въпроси оформят разбирането ни за това как изглежда устойчивият здравен сектор в действие.
На челната позиция тази година застава "Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД с 62 030 преминали здравноосигурени пациенти, по данни на Националната здравноосигурителна каса. Онкодиспансерът е най-печелившето общинско лечебно заведение в Пловдив. За 2024 г. е реализирал 2 033 000 лева печалба, въпреки че постоянно прави инвестиции.
Центърът функционира като самостоятелно лечебно заведение от над 70 години и е специализиран в диагностиката, лечението и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични заболявания. Работи в съответствие с медицинския стандарт по медицинска онкология и обхваща целия процес на онкологично лечение – от ранна диагностика и системна терапия до лъчелечение и палиативни грижи.
Лечебното заведение разполага със структури по образна диагностика, клинична лаборатория, химиотерапия, лъчелечение, хирургия и стационарно лечение, а медицинският екип включва високоспециализирани лекари от ключови онкологични направления.
В Топ 10 на класацията на Healthcare Magazine влизат още УМБАЛ "Света Марина“ ЕАД – Варна, УМБАЛ "Св. Иван Рилски“ ЕАД – София, УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ ЕАД – София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД – София, УМБАЛ "Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, УМБАЛ "Александровска“ ЕАД – София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ЕООД – София.
