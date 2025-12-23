ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Наджие Емин: За пациента човешкото отношение е част от терапията
Форумът постави фокус върху персонализираната медицина, имунотерапията и мултидисциплинарния подход при лечението на онкологичните заболявания. Основен акцент бе прилагането на най-новите европейски и международни терапевтични препоръки (ESMO, NCCN) в реалната клинична практика, както и обменът на опит между центрове с различно ниво на развитие на здравните системи.
"Най-ценното от обучението във Виена е практическият подход към вземането на терапевтични решения, базиран на молекулярните характеристики на тумора и индивидуалния профил на пациента“, споделя д-р Наджие Емин. Натрупаният опит тя прилага в работата си в КОЦ – Пловдив чрез по-прецизен подбор на системна терапия и стремеж към по-ранно въвеждане на таргетни и имунотерапии при подходящи пациенти. Целта е пациентите в България да получават лечение, сравнимо с това във водещите европейски центрове.
В Отделението по медицинска онкология и хематология на КОЦ – Пловдив се прилагат утвърдени международни протоколи, съобразени с препоръките на ESMO и европейските клинични ръководства. Лечението включва съвременна химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия и комбинирани терапевтични режими. Стриктното следване на тези протоколи, заедно с постоянната актуализация на знанията, гарантира лечение на европейско ниво.
Отделението се отличава с висок професионализъм на екипа, бърз достъп до диагностика и лечение, както и индивидуално отношение към всеки пациент. "Съчетаваме европейски стандарти с човешко отношение – нещо изключително важно за онкологично болните“, подчертава д-р Емин.
Освен български пациенти, д-р Наджие Емин консултира и пациенти от Германия и Турция. Това, което ги мотивира да се върнат за лечение в България, е доверието в българските специалисти, възможността за директен контакт с лекуващия лекар, лечението по международни протоколи, както и по-добрата комуникация и подкрепа.
"Най-горда съм от сплотеността и отдадеността на екипа. Въпреки трудностите, успяваме да предложим качествено, съвременно и човешко онкологично лечение. Удовлетворението идва, когато пациентите усещат, че не са просто диагноза, а хора, за които се грижим с професионализъм и сърце“, допълва д-р Наджие Емин.
