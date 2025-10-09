ИЗПРАТИ НОВИНА
Новият електрически влак Alstom Coradia Stream мина през Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:26
©
За тестове у нас пристигна първият Alstom Coradia Stream. Електрическият мотрисен влак е в България за тестове и сертификация, преди да започне реалната доставка на 35 влака през август 2026 г. 

Договорът за 35 електрически мотрисни влака бе подписан в Министерския съвет през април. Това е най-голямата поръчка за последните 20 години, която ще направи българската държава и най-голямата инвестиция като парична стойност в подвижния състав, правена досега.

Мотрисите ще бъдат с шест вагона и 351 места - 51 места в първа класа и 301 във втора. С тази инвестиция се надяваме да решим почти две трети от необходимите нужди на Българи от нов подвижен състав, за да направим жп транспорта по-привлекателен и гражданите по-доволни от комфорта и сигурността, посочи тогава министър Караджов.

Изпълнител е консорциумът "Булему", в който участва френската компания "Алстом". Проектът е част от инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Инвестицията е на стойност над 1 млрд. лева.


