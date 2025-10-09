ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нова техника ще чисти снега в Пловдив през зимата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:53Коментари (5)728
©
виж галерията
Нова специализирана техника за зимно поддържане на улиците ще бъде използвана от ОП "Чистота“ в предстоящия сезон, съобщи директорът инж. Десислава Георгиева. Средствата са отпуснати от Агенция "Пътна инфраструктура“ и одобрени с решение на Общински съвет - Пловдив в края на миналата година.

Закупените два самосвала и нов челен товарач, заедно с прикачения към тях инвентар ще бъдат използвани още тази зима. Самосвалите са оборудвани с гребла за почистване на сняг и пясъкоразпръсквачи, а челният товарач – с гребло.

Двата самосвала са с двигатели  Евро 6 и са произведени през 2019 г. Челният товарач може да почиства сняг и да товари противообледeнителни материали на пясъкоразпръсквачите. Извън зимното дежурство и трите машини могат да бъдат използвани при почистването на града.


Още по темата: общо новини по темата: 34
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Хайдеее, нови тарикатлъци на общината за някои в джоба...
+1
 
 
Много нови, произведени 2019 г., а сега е 2025 г., т.е. на по 6+ години! Защо някой от общината не обясни за какво става въпрос в случая? Тези машини, вероятно вече са използвани от някоя европейска държава до лимита на ресурса им, след което им е ударена една пароструйка, една боя и нашата община ги е закупила на символична сума, но ни ги представя като нови, като същевременно и парите, които е заплатила на хартия са като за нова техника, а всъщност са потънали в нечий джоб. Коце, знаеш ли нещо?
+1
 
 
не разбираш те са чистак барсак нови -не са употребявани ама са стояли в някой склад 6 години.
+1
 
 
Това ли беше схемата с техника втора употреба? Цени като за нови, но купени от "правилната" фирма?
+2
 
 
Странна работа. Хем нови, хем произведени през 2019 г.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Новият електрически влак Alstom Coradia Stream мина през Пловдив
10:26 / 09.10.2025
Безплатни ваксини срещу COVID-19 и ДТК за бременни в Пловдив
10:06 / 09.10.2025
Продължават преговорите за пресичането на жп линиите при изгражда...
09:56 / 09.10.2025
В Пловдив разкриха престъпление
09:12 / 09.10.2025
Жители на Пловдив поискаха "легнал полицай"
08:23 / 09.10.2025
Фестивал за улични огнени спектакли се завръща в Пловдив
07:00 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Хороскоп за деня
Тенис от Пловдив и региона
Коледно-новогодишни празници 2025-2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: