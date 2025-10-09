ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова техника ще чисти снега в Пловдив през зимата
Закупените два самосвала и нов челен товарач, заедно с прикачения към тях инвентар ще бъдат използвани още тази зима. Самосвалите са оборудвани с гребла за почистване на сняг и пясъкоразпръсквачи, а челният товарач – с гребло.
Двата самосвала са с двигатели Евро 6 и са произведени през 2019 г. Челният товарач може да почиства сняг и да товари противообледeнителни материали на пясъкоразпръсквачите. Извън зимното дежурство и трите машини могат да бъдат използвани при почистването на града.
