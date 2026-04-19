Водачът на листата на коалиция "Синя България“ в Пловдив, Никола Янков, упражни правото си на глас в ранните часове на изборния ден. Веднага след излизането от тъмната стаичка, той очерта основните мотиви за своя вот, акцентирайки върху цивилизационния избор на страната и икономическата свобода.

Янков бе категоричен, че днешният вот е определящ за посоката, по която ще поеме България в контекста на международната геополитика.

"Гласувах България да бъде една свободна европейска държава, не тоталитарен символ като Путинова Русия или Ердоганова Турция, или Орбанова Унгария“, заяви той пред журналисти.

Според него е от ключово значение децата на България да израснат в среда, която предлага "нормален цивилизационен избор“. Той подчерта, че бъдещите поколения трябва да имат самочувствието на европейци и жители на просперираща демокрация, чийто поглед е насочен твърдо на Запад.

Освен геополитическите аспекти, водачът на "Синя България“ в Пловдив обърна внимание и на вътрешнополитическите приоритети, заложени в програмата на коалицията. Янков призова за радикално преосмисляне на ролята на държавата в стопанския живот.

"Гласувах да няма държава бухалка и да няма държава касичка“, завърши Никола Янков, призовавайки пловдивчани да бъдат активни и да определят бъдещето си със своя глас.