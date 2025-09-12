ИЗПРАТИ НОВИНА
Недоволни родители готвят протест заради ремонта на Хуманитарната
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:27Коментари (2)1291
© Plovdiv24.bg
Притесненията и недоволството относно ремонта на Хуманитарната гимназия продължават да растат.

Родителите отново се свързаха с екипа на Plovdiv24.bg след вчерашните изказвания на ръководството на Община Пловдив във връзка с реставрацията. 

"Като раздаваха учебниците на децата, лично учителите им казаха, че цялата учебна година ще са в другите училища", сподели баща.

Припомняме, че още в началото на седмицата Ви информирахме за сигналите от притеснени родители до редакцията ни.

Според тях ремонтните дейности се извършват много бавно, като видимо броят на работниците на обекта е недостатъчен.

Родителите са готови да организират подписка, за да изразят недоволството си и да настояват за спазване на задълженията по договора.

На 15 септември в 9 часа, когато ще бъде официалното откриване на учебната година пред ремонтиращата се сграда на гимназията, родителите се събират, за да изразят възмущението си.

Вчера по време на откриването на нова детска ясла в район "Съдийски" кметът на район "Централен" Георги Стаменов отрече информацията ремонтът да продължи през целия първи срок.

Заместник-кметът по образование Владимир Темелков бе категоричен, че няма нужда от напрежение по темата.

"Съветвам никой политическа да не се заиграва с образованието и бъдещето на децата ни. Смятам че сигналите за Хуманитарната гимназия са едно изкуствено политическо напрежение от опозицията, защото там ремонтът се движи в срок.  Във всеки един ремонт има изключително много трудности. Доста нестандартни неща, които се случват при едни паметник на културата, но ние за всичко имаме решение и сме го решили на момента. Няма нужда от напрежение и въпроси. Ние сме последните, които искаме този ремонт да се забави."

Свързахме се отново с заместник-кметът Владимир Темелков. Той сподели, че няма да има възможност да отиде при родителите в понеделник, защото има поети ангажименти по откриване на учебната година в други училища. 

Допълни още, че скоро ще проведат среща с родителите, за да им се покаже прогресът на ремонта. 

Преди време кметът на община Пловдив сподели, че крайният срок на строителните дейности там е 1 декември.



Още по темата: общо новини по темата: 78
11.09.2025 »
11.09.2025 »
04.09.2025 »
30.08.2025 »
07.08.2025 »
03.08.2025 »
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






0
 
 
Няма причина за напрежение мили родители (по думите на Темелков). Децата ви ще учат цяла година пръснати по други училища, с вие ще сте таксита да ги карате из града.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

