© виж галерията Вратите са отворени, а най-нетърпеливите вече влязоха на Hills of Rock 2025. Gojira, Machine Head, The Smashing Pumpkins, Mastodon, Fear Factory, Skunk Anansie, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi - безспорно главната сцена на HILLS OF ROCK 2025 ще събере едни от най-големите имена от съвременната рок и метъл сцена между 25 и 27 юли.



Петък - 25 юли



MAIN STAGE



17:45 - RISE OF THE NORTHSTAR



19:15 - EXTREME



21:00 - SKUNK ANANSIE



23:00 - GOJIRA



СТРОЕЖА



17:30 - ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ДЕН



18:45 - COOL DEN



20:00 - КЕРАНА И КОСМОНАВТИТЕ



21:30 - CROWFISH



00:20 - РЕВЮ



НА ТЪМНО



17:45 - Hellbound



18:30 - Kashmir



19:30 - Frankie



20:30 - Urban Grey



21:30- Pizzza



00:30 - Dub Pistols



Събота - 26 юли



MAIN STAGE



17:00 - AS EVERYTHING UNFOLDS



18:00 - WOLFMOTHER



19:30 - FEAR FACTORY



21:00 - SEPULTURA



22:45 - MACHINE HEAD



СТРОЕЖА



17:30 - AttaXic



18:30 - Skre4



19:30 - Superhiks



20:45 - Adult Crush



21:45 - VENDETTA



00:20 - Kultur Shock



НА ТЪМНО



17:30 - Gasp



18:15 - Axez



19:10 - Lost in Reverie



20:20 - Greesh



21:30 - Reaven



00:30 - Smallman



Неделя - 27 юли



MAIN STAGE



17:00 - VUKOVI



18:00 - STATIC-X



19:30 - WHILE SHE SLEEPS



21:00 - MASTODON



22:45 - THE SMASHING PUMPKINS



СТРОЕЖА



17:30 - Ouch Blanket



18:30 - Анимационерите



19:45 - Тъмно



21:15 - DOPE



00:20 - H-Blockx



НА ТЪМНО



17:30 - Darzz



18:15 - DO SHO BAND



19:10 - Arika Adams



20:20 - The Lefties



21:30 - Taraleshta



00:30 - Wickeda



HILLS OF ROCK се организира от “Фест Тийм" ООД, част е от програмата "Наследство 2023“ на Фондация "Пловдив 2019“ и се осъществява с любезната подкрепа на Община Пловдив.